Absters Girl (ABBY) teave Abby is a meme coin on the Abstract platform, inspired by the narrative of Absters girlfriend. The project introduces a strong character identity into the ecosystem, aiming to connect with users through visuals, storytelling, and ongoing community engagement. As the Abstract network expands, Abby’s team plans to explore light utility and develop creative, community-first features that add long-term value. Ametlik veebisait: https://www.abstersgirl.xyz/ Ostke ABBY kohe!

Absters Girl (ABBY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Absters Girl (ABBY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 677.13K $ 677.13K $ 677.13K Koguvaru: $ 994.88M $ 994.88M $ 994.88M Ringlev varu: $ 994.88M $ 994.88M $ 994.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 677.13K $ 677.13K $ 677.13K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00124355 $ 0.00124355 $ 0.00124355 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00067916 $ 0.00067916 $ 0.00067916 Lisateave Absters Girl (ABBY) hinna kohta

Absters Girl (ABBY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Absters Girl (ABBY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ABBY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ABBY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ABBY tokeni tokenoomikat, avastage ABBY tokeni reaalajas hinda!

ABBY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ABBY võiks suunduda? Meie ABBY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ABBY tokeni hinna ennustust kohe!

