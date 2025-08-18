Mis on Absters Girl (ABBY)

Abby is a meme coin on the Abstract platform, inspired by the narrative of Absters girlfriend. The project introduces a strong character identity into the ecosystem, aiming to connect with users through visuals, storytelling, and ongoing community engagement. As the Abstract network expands, Abby’s team plans to explore light utility and develop creative, community-first features that add long-term value.

Kui palju on Absters Girl (ABBY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Absters Girl (ABBY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Absters Girl (ABBY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Kui palju on Absters Girl (ABBY) tänapäeval väärt? Reaalajas ABBY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ABBY/USD hind? $ 0 . Milline on Absters Girl turukapitalisatsioon? ABBY turukapitalisatsioon on $ 732.73K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ABBY ringlev varu? ABBY ringlev varu on 994.88M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ABBY (ATH) hind? ABBY saavutab ATH hinna summas 0.00124355 USD . Mis oli kõigi aegade ABBY madalaim (ATL) hind? ABBY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ABBY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ABBY kauplemismaht on -- USD . Kas ABBY sel aastal kõrgemale ka suundub? ABBY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

