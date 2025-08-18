Mis on Abi (ABI)

Abi is a project that brings a fresh perspective to the crypto. The core of the Abi project is a community-driven token that not only embraces the fun and energy of meme culture but also serves as a bridge between digital and real-world connections. Abi aims to bring people together across Web2 and Web3, making it accessible for newcomers and crypto enthusiasts alike to connect, share experiences, and celebrate the relationships that shape us.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Abi (ABI) kohta Kui palju on Abi (ABI) tänapäeval väärt? Reaalajas ABI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ABI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ABI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Abi turukapitalisatsioon? ABI turukapitalisatsioon on $ 12.18K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ABI ringlev varu? ABI ringlev varu on 999.94M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ABI (ATH) hind? ABI saavutab ATH hinna summas 0.03882418 USD . Mis oli kõigi aegade ABI madalaim (ATL) hind? ABI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ABI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ABI kauplemismaht on -- USD . Kas ABI sel aastal kõrgemale ka suundub? ABI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ABI hinna ennustust

