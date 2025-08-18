Rohkem infot ABI

Abi hind (ABI)

Loendis mitteolevad

1 ABI/USD reaalajas hind:

--
----
-5.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Abi (ABI) reaalajas hinnagraafik
Abi (ABI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03882418
$ 0.03882418$ 0.03882418

$ 0
$ 0$ 0

+0.53%

-5.00%

-2.79%

-2.79%

Abi (ABI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ABI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ABIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03882418 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ABI muutunud +0.53% viimase tunni jooksul, -5.00% 24 tunni vältel -2.79% viimase 7 päeva jooksul.

Abi (ABI) – turuteave

$ 12.18K
$ 12.18K$ 12.18K

--
----

$ 12.18K
$ 12.18K$ 12.18K

999.94M
999.94M 999.94M

999,939,436.776097
999,939,436.776097 999,939,436.776097

Abi praegune turukapitalisatsioon on $ 12.18K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ABI ringlev varu on 999.94M, mille koguvaru on 999939436.776097. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.18K.

Abi (ABI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Abi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Abi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Abi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Abi ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.00%
30 päeva$ 0-41.47%
60 päeva$ 0-37.79%
90 päeva$ 0--

Mis on Abi (ABI)

Abi is a project that brings a fresh perspective to the crypto. The core of the Abi project is a community-driven token that not only embraces the fun and energy of meme culture but also serves as a bridge between digital and real-world connections. Abi aims to bring people together across Web2 and Web3, making it accessible for newcomers and crypto enthusiasts alike to connect, share experiences, and celebrate the relationships that shape us.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Abi (ABI) allikas

Ametlik veebisait

Abi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Abi (ABI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Abi (ABI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Abi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Abi hinna ennustust kohe!

ABI kohalike valuutade suhtes

Abi (ABI) tokenoomika

Abi (ABI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ABI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Abi (ABI) kohta

Kui palju on Abi (ABI) tänapäeval väärt?
Reaalajas ABI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ABI/USD hind?
Praegune hind ABI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Abi turukapitalisatsioon?
ABI turukapitalisatsioon on $ 12.18K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ABI ringlev varu?
ABI ringlev varu on 999.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ABI (ATH) hind?
ABI saavutab ATH hinna summas 0.03882418 USD.
Mis oli kõigi aegade ABI madalaim (ATL) hind?
ABI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ABI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ABI kauplemismaht on -- USD.
Kas ABI sel aastal kõrgemale ka suundub?
ABI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ABI hinna ennustust.
Abi (ABI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.