abcde coin (ABCDE) teave We are a meme-loving community with the main goal of expanding our community via multiple angles; Gaming, Social, Charity. For example, we have our very own Minecraft Server and Roblox server currently live and available to play. We have Telegram and Discord hangouts available for users to chat, and we have participated in the building of an Water Well in Africa. We are all about making friends, having fun and doing good. Ametlik veebisait: https://www.abcdeonsol.xyz/ Ostke ABCDE kohe!

abcde coin (ABCDE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage abcde coin (ABCDE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.06K $ 8.06K $ 8.06K Koguvaru: $ 921.12M $ 921.12M $ 921.12M Ringlev varu: $ 788.30M $ 788.30M $ 788.30M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.42K $ 9.42K $ 9.42K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00677886 $ 0.00677886 $ 0.00677886 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave abcde coin (ABCDE) hinna kohta

abcde coin (ABCDE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud abcde coin (ABCDE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ABCDE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ABCDE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ABCDE tokeni tokenoomikat, avastage ABCDE tokeni reaalajas hinda!

ABCDE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ABCDE võiks suunduda? Meie ABCDE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ABCDE tokeni hinna ennustust kohe!

