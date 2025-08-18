Mis on ABC (ABC)

THIS IS A TEST... Welcome to $ABC a test token deployed by Walter - BSC Business Developer 👷‍♂️ Community owned Business developer of BNB Chain named Walter interacted with AI agent named SentiAI on X. Out of curiosity Walter asked to deploy a test token named $ABC. The AI agent launched the token publicly after the developer's interaction on X. Token received approval of community because of the simple ticker $ABC, thus demand increased and volume spiked. Developer claimed the $ABC is just a test. Which we love. Deployed through SentiAi a new BSC AI Agent

Üksuse ABC (ABC) allikas Ametlik veebisait

Milline on praegune ABC/USD hind? $ 0 . Milline on ABC turukapitalisatsioon? ABC turukapitalisatsioon on $ 22.39K USD . Milline on ABC ringlev varu? ABC ringlev varu on 92.97B USD .

