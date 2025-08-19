Mis on Aave KNC (AKNC)

Aave KNC is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aKNC is pegged 1:1 to the value of the underlying KNC that is deposited in Aave protocol. aKNC, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aKNC accrue interest in real time, directly in your wallet!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aave KNC (AKNC) kohta Kui palju on Aave KNC (AKNC) tänapäeval väärt? Reaalajas AKNC hind USD on 0,402285 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AKNC/USD hind? $ 0,402285 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AKNC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Aave KNC turukapitalisatsioon? AKNC turukapitalisatsioon on $ 0,00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AKNC ringlev varu? AKNC ringlev varu on 0,00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AKNC (ATH) hind? AKNC saavutab ATH hinna summas 5,71 USD . Mis oli kõigi aegade AKNC madalaim (ATL) hind? AKNC nägi ATL hinda summas 0,258207 USD . Milline on AKNC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AKNC kauplemismaht on -- USD . Kas AKNC sel aastal kõrgemale ka suundub? AKNC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AKNC hinna ennustust

