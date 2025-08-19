Rohkem infot AKNC

Aave KNC hind (AKNC)

1 AKNC/USD reaalajas hind:

$0,402285
-3,10%1D
Aave KNC (AKNC) reaalajas hinnagraafik
Aave KNC (AKNC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0,387915
24 h madal
$ 0,414565
24 h kõrge

$ 0,387915
$ 0,414565
$ 5,71
$ 0,258207
-0,19%

-3,10%

-7,59%

-7,59%

Aave KNC (AKNC) reaalajas hind on $0,402285. Viimase 24 tunni jooksul AKNC kaubeldud madalaim $ 0,387915 ja kõrgeim $ 0,414565 näitab aktiivset turu volatiivsust. AKNCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5,71 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0,258207.

Lüliajalise tootluse osas on AKNC muutunud -0,19% viimase tunni jooksul, -3,10% 24 tunni vältel -7,59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aave KNC (AKNC) – turuteave

$ 0,00
--
$ 13,19K
0,00
32 795,68975241317
Aave KNC praegune turukapitalisatsioon on $ 0,00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. AKNC ringlev varu on 0,00, mille koguvaru on 32795.68975241317. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13,19K.

Aave KNC (AKNC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Aave KNC ja USD hinnamuutus $ -0,0128521707470892.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Aave KNC ja USD hinnamuutus $ -0,0275356841.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Aave KNC ja USD hinnamuutus $ +0,1150955085.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Aave KNC ja USD hinnamuutus $ +0,0361014395663772.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0,0128521707470892-3,10%
30 päeva$ -0,0275356841-6,84%
60 päeva$ +0,1150955085+28,61%
90 päeva$ +0,0361014395663772+9,86%

Mis on Aave KNC (AKNC)

Aave KNC is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aKNC is pegged 1:1 to the value of the underlying KNC that is deposited in Aave protocol. aKNC, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aKNC accrue interest in real time, directly in your wallet!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Aave KNC hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aave KNC (AKNC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aave KNC (AKNC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aave KNC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aave KNC hinna ennustust kohe!

AKNC kohalike valuutade suhtes

Aave KNC (AKNC) tokenoomika

Aave KNC (AKNC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AKNC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aave KNC (AKNC) kohta

Kui palju on Aave KNC (AKNC) tänapäeval väärt?
Reaalajas AKNC hind USD on 0,402285 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AKNC/USD hind?
Praegune hind AKNC/USD on $ 0,402285. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aave KNC turukapitalisatsioon?
AKNC turukapitalisatsioon on $ 0,00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AKNC ringlev varu?
AKNC ringlev varu on 0,00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AKNC (ATH) hind?
AKNC saavutab ATH hinna summas 5,71 USD.
Mis oli kõigi aegade AKNC madalaim (ATL) hind?
AKNC nägi ATL hinda summas 0,258207 USD.
Milline on AKNC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AKNC kauplemismaht on -- USD.
Kas AKNC sel aastal kõrgemale ka suundub?
AKNC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AKNC hinna ennustust.
Aave KNC (AKNC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

