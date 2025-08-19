Rohkem infot ASTETH

ASTETH Hinnainfo

ASTETH Ametlik veebisait

ASTETH Tokenoomika

ASTETH Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Aave Interest Bearing STETH logo

Aave Interest Bearing STETH hind (ASTETH)

Loendis mitteolevad

1 ASTETH/USD reaalajas hind:

$4,353.46
$4,353.46$4,353.46
-3.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:47:36 (UTC+8)

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4,236.69
$ 4,236.69$ 4,236.69
24 h madal
$ 4,530.46
$ 4,530.46$ 4,530.46
24 h kõrge

$ 4,236.69
$ 4,236.69$ 4,236.69

$ 4,530.46
$ 4,530.46$ 4,530.46

$ 4,782.15
$ 4,782.15$ 4,782.15

$ 838.49
$ 838.49$ 838.49

-0.19%

-3.98%

+0.56%

+0.56%

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) reaalajas hind on $4,353.46. Viimase 24 tunni jooksul ASTETH kaubeldud madalaim $ 4,236.69 ja kõrgeim $ 4,530.46 näitab aktiivset turu volatiivsust. ASTETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4,782.15 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 838.49.

Lüliajalise tootluse osas on ASTETH muutunud -0.19% viimase tunni jooksul, -3.98% 24 tunni vältel +0.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 47.16M
$ 47.16M$ 47.16M

0.00
0.00 0.00

10,832.87299876858
10,832.87299876858 10,832.87299876858

Aave Interest Bearing STETH praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. ASTETH ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10832.87299876858. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 47.16M.

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Aave Interest Bearing STETH ja USD hinnamuutus $ -180.464416826476.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Aave Interest Bearing STETH ja USD hinnamuutus $ +954.4743377000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Aave Interest Bearing STETH ja USD hinnamuutus $ +3,176.3875930020.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Aave Interest Bearing STETH ja USD hinnamuutus $ +1,879.00721658306.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -180.464416826476-3.98%
30 päeva$ +954.4743377000+21.92%
60 päeva$ +3,176.3875930020+72.96%
90 päeva$ +1,879.00721658306+75.94%

Mis on Aave Interest Bearing STETH (ASTETH)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) allikas

Ametlik veebisait

Aave Interest Bearing STETH hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aave Interest Bearing STETH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aave Interest Bearing STETH hinna ennustust kohe!

ASTETH kohalike valuutade suhtes

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) tokenoomika

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASTETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) kohta

Kui palju on Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) tänapäeval väärt?
Reaalajas ASTETH hind USD on 4,353.46 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ASTETH/USD hind?
Praegune hind ASTETH/USD on $ 4,353.46. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aave Interest Bearing STETH turukapitalisatsioon?
ASTETH turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ASTETH ringlev varu?
ASTETH ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASTETH (ATH) hind?
ASTETH saavutab ATH hinna summas 4,782.15 USD.
Mis oli kõigi aegade ASTETH madalaim (ATL) hind?
ASTETH nägi ATL hinda summas 838.49 USD.
Milline on ASTETH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ASTETH kauplemismaht on -- USD.
Kas ASTETH sel aastal kõrgemale ka suundub?
ASTETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASTETH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:47:36 (UTC+8)

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.