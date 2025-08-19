Mis on Aave ETH v1 (AETH)

Aave ETH is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aETH is pegged 1:1 to the value of the underlying ETH that is deposited in Aave protocol. aETH, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aETH accrue interest in real time, directly in your wallet!

Kui palju on Aave ETH v1 (AETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aave ETH v1 (AETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Aave ETH v1 (AETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aave ETH v1 (AETH) kohta Kui palju on Aave ETH v1 (AETH) tänapäeval väärt? Reaalajas AETH hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AETH/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AETH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Aave ETH v1 turukapitalisatsioon? AETH turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AETH ringlev varu? AETH ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AETH (ATH) hind? AETH saavutab ATH hinna summas 4,858.03 USD . Mis oli kõigi aegade AETH madalaim (ATL) hind? AETH nägi ATL hinda summas 221.57 USD . Milline on AETH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AETH kauplemismaht on -- USD . Kas AETH sel aastal kõrgemale ka suundub? AETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AETH hinna ennustust

