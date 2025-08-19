Mis on Aave ENJ v1 (AENJ)

Aave ENJ is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aENJ is pegged 1:1 to the value of the underlying ENJ that is deposited in Aave protocol. aENJ, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aENJ accrue interest in real time, directly in your wallet!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aave ENJ v1 (AENJ) kohta Kui palju on Aave ENJ v1 (AENJ) tänapäeval väärt? Reaalajas AENJ hind USD on 0.068757 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AENJ/USD hind? $ 0.068757 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AENJ/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Aave ENJ v1 turukapitalisatsioon? AENJ turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AENJ ringlev varu? AENJ ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AENJ (ATH) hind? AENJ saavutab ATH hinna summas 4.81 USD . Mis oli kõigi aegade AENJ madalaim (ATL) hind? AENJ nägi ATL hinda summas 0.055934 USD . Milline on AENJ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AENJ kauplemismaht on -- USD . Kas AENJ sel aastal kõrgemale ka suundub? AENJ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AENJ hinna ennustust

