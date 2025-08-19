Mis on Aave DAI v1 (ADAI)

Aave DAI is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aDAI is pegged 1:1 to the value of the underlying DAI that is deposited in Aave protocol. aDAI, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aDAI accrue interest in real time, directly in your wallet!

Aave DAI v1 (ADAI) tokenoomika

Aave DAI v1 (ADAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ADAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aave DAI v1 (ADAI) kohta Kui palju on Aave DAI v1 (ADAI) tänapäeval väärt? Reaalajas ADAI hind USD on 0.999345 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ADAI/USD hind? $ 0.999345 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ADAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Aave DAI v1 turukapitalisatsioon? ADAI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ADAI ringlev varu? ADAI ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ADAI (ATH) hind? ADAI saavutab ATH hinna summas 1.71 USD . Mis oli kõigi aegade ADAI madalaim (ATL) hind? ADAI nägi ATL hinda summas 0.654416 USD . Milline on ADAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ADAI kauplemismaht on -- USD . Kas ADAI sel aastal kõrgemale ka suundub? ADAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ADAI hinna ennustust

