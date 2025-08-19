Rohkem infot ACRV

Aave CRV logo

Aave CRV hind (ACRV)

Loendis mitteolevad

1 ACRV/USD reaalajas hind:

$0.877316
-0.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Aave CRV (ACRV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-19 02:46:40 (UTC+8)

Aave CRV (ACRV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.839677
24 h madal
$ 0.883923
24 h kõrge

$ 0.839677
$ 0.883923
$ 6.72
$ 0.176854
-0.19%

-0.83%

-9.88%

-9.88%

Aave CRV (ACRV) reaalajas hind on $0.877316. Viimase 24 tunni jooksul ACRV kaubeldud madalaim $ 0.839677 ja kõrgeim $ 0.883923 näitab aktiivset turu volatiivsust. ACRVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.72 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.176854.

Lüliajalise tootluse osas on ACRV muutunud -0.19% viimase tunni jooksul, -0.83% 24 tunni vältel -9.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aave CRV (ACRV) – turuteave

$ 0.00
--
$ 0.00
0.00
--
Aave CRV praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. ACRV ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on . Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 0.00.

Aave CRV (ACRV) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Aave CRV ja USD hinnamuutus $ -0.0073443564690968.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Aave CRV ja USD hinnamuutus $ -0.1001022819.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Aave CRV ja USD hinnamuutus $ +0.4415242791.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Aave CRV ja USD hinnamuutus $ +0.176312844104243.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0073443564690968-0.83%
30 päeva$ -0.1001022819-11.41%
60 päeva$ +0.4415242791+50.33%
90 päeva$ +0.176312844104243+25.15%

Mis on Aave CRV (ACRV)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Aave CRV (ACRV) allikas

Ametlik veebisait

Aave CRV hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aave CRV (ACRV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aave CRV (ACRV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aave CRV nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aave CRV hinna ennustust kohe!

ACRV kohalike valuutade suhtes

Aave CRV (ACRV) tokenoomika

Aave CRV (ACRV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ACRV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aave CRV (ACRV) kohta

Kui palju on Aave CRV (ACRV) tänapäeval väärt?
Reaalajas ACRV hind USD on 0.877316 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ACRV/USD hind?
Praegune hind ACRV/USD on $ 0.877316. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aave CRV turukapitalisatsioon?
ACRV turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ACRV ringlev varu?
ACRV ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ACRV (ATH) hind?
ACRV saavutab ATH hinna summas 6.72 USD.
Mis oli kõigi aegade ACRV madalaim (ATL) hind?
ACRV nägi ATL hinda summas 0.176854 USD.
Milline on ACRV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ACRV kauplemismaht on -- USD.
Kas ACRV sel aastal kõrgemale ka suundub?
ACRV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ACRV hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.