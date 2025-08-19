Mis on Aave BUSD (ABUSD)

Aave BUSD is an interest bearing token pegged 1:1 to underlying BUSD deposited in Aave. aBUSD accrue interest in real time in your wallet.

Üksuse Aave BUSD (ABUSD) allikas Ametlik veebisait

Aave BUSD hinna ennustus (USD)

ABUSD kohalike valuutade suhtes

Aave BUSD (ABUSD) tokenoomika

Aave BUSD (ABUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ABUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aave BUSD (ABUSD) kohta Kui palju on Aave BUSD (ABUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas ABUSD hind USD on 0.997507 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ABUSD/USD hind? $ 0.997507 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ABUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Aave BUSD turukapitalisatsioon? ABUSD turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ABUSD ringlev varu? ABUSD ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ABUSD (ATH) hind? ABUSD saavutab ATH hinna summas 1.33 USD . Mis oli kõigi aegade ABUSD madalaim (ATL) hind? ABUSD nägi ATL hinda summas 0.647355 USD . Milline on ABUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ABUSD kauplemismaht on -- USD . Kas ABUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? ABUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ABUSD hinna ennustust

