Aave BUSD logo

Aave BUSD hind (ABUSD)

Loendis mitteolevad

1 ABUSD/USD reaalajas hind:

$0.997507
+0.40%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Aave BUSD (ABUSD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:46:25 (UTC+8)

Aave BUSD (ABUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.993399
24 h madal
$ 1.007
24 h kõrge

$ 0.993399
$ 1.007
$ 1.33
$ 0.647355
+0.31%

+0.47%

+0.36%

+0.36%

Aave BUSD (ABUSD) reaalajas hind on $0.997507. Viimase 24 tunni jooksul ABUSD kaubeldud madalaim $ 0.993399 ja kõrgeim $ 1.007 näitab aktiivset turu volatiivsust. ABUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.33 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.647355.

Lüliajalise tootluse osas on ABUSD muutunud +0.31% viimase tunni jooksul, +0.47% 24 tunni vältel +0.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aave BUSD (ABUSD) – turuteave

$ 0.00
--
$ 297.26K
0.00
298,006.0
Aave BUSD praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. ABUSD ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 298006.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 297.26K.

Aave BUSD (ABUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Aave BUSD ja USD hinnamuutus $ +0.00464906.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Aave BUSD ja USD hinnamuutus $ +0.0026605506.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Aave BUSD ja USD hinnamuutus $ +0.0050765126.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Aave BUSD ja USD hinnamuutus $ -0.0033518900411988.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00464906+0.47%
30 päeva$ +0.0026605506+0.27%
60 päeva$ +0.0050765126+0.51%
90 päeva$ -0.0033518900411988-0.33%

Mis on Aave BUSD (ABUSD)

Aave BUSD is an interest bearing token pegged 1:1 to underlying BUSD deposited in Aave. aBUSD accrue interest in real time in your wallet.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Aave BUSD (ABUSD) allikas

Ametlik veebisait

Aave BUSD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aave BUSD (ABUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aave BUSD (ABUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aave BUSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aave BUSD hinna ennustust kohe!

ABUSD kohalike valuutade suhtes

Aave BUSD (ABUSD) tokenoomika

Aave BUSD (ABUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ABUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aave BUSD (ABUSD) kohta

Kui palju on Aave BUSD (ABUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas ABUSD hind USD on 0.997507 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ABUSD/USD hind?
Praegune hind ABUSD/USD on $ 0.997507. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aave BUSD turukapitalisatsioon?
ABUSD turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ABUSD ringlev varu?
ABUSD ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ABUSD (ATH) hind?
ABUSD saavutab ATH hinna summas 1.33 USD.
Mis oli kõigi aegade ABUSD madalaim (ATL) hind?
ABUSD nägi ATL hinda summas 0.647355 USD.
Milline on ABUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ABUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas ABUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
ABUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ABUSD hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.