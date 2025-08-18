Mis on AAG (AAG)

AAG is a web3 infrastructure company focused on providing software that helps simplify interactions with blockchain applications and the Metaverse for both mainstream users and traditional companies. AAG provides a secure and easy-to-use MetaOne® wallet, as well as infrastructure software, such as a cross-chain search engine and Saakuru blockchain for enterprise companies. With the belief that education is the key to unlock the potential of web3, AAG is also exploring the concept of Learn-and-Earn with the mission of enabling economic opportunities worldwide via the Metaverse economy. AAG aims to bring 1 billion people into the Metaverse economy by 2030.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AAG (AAG) kohta Kui palju on AAG (AAG) tänapäeval väärt? Reaalajas AAG hind USD on 0.00074112 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AAG/USD hind? $ 0.00074112 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AAG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AAG turukapitalisatsioon? AAG turukapitalisatsioon on $ 476.42K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AAG ringlev varu? AAG ringlev varu on 642.84M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AAG (ATH) hind? AAG saavutab ATH hinna summas 0.444983 USD . Mis oli kõigi aegade AAG madalaim (ATL) hind? AAG nägi ATL hinda summas 0.00020779 USD . Milline on AAG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AAG kauplemismaht on -- USD . Kas AAG sel aastal kõrgemale ka suundub? AAG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AAG hinna ennustust

