AADex Finance (ADE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AADex Finance (ADE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

AADex Finance (ADE) teave AADex Finance is the most lucrative installment platform bridging distances with the $ADE token, it is developed on BSC (BNB Smart Chain). AADEX Finance is a decentralized finance (DeFi) project focusing on cross-chain asset management and liquidity. It aims to bridge the gap between different blockchain networks, allowing users to seamlessly manage their assets across various platforms. This is achieved through a combination of features including: Cross-chain liquidity pools: Enables users to provide liquidity and earn yield across multiple blockchains.

Cross-chain asset exchange: Allows for the trading of assets across different blockchain networks.

Automated market maker (AMM): Provides a decentralized and efficient way to trade assets on the AADEX platform.

Staking and yield farming: Offers various ways for users to earn rewards by contributing to the platform's ecosystem. Ametlik veebisait: https://aadex.app/ Valge raamat: https://aadex.app/AADEX_WPP_2008-compressed.pdf Ostke ADE kohe!

AADex Finance (ADE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AADex Finance (ADE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 79.89K $ 79.89K $ 79.89K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 319.56K $ 319.56K $ 319.56K Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02066608 $ 0.02066608 $ 0.02066608 Praegune hind: $ 0.03195553 $ 0.03195553 $ 0.03195553 Lisateave AADex Finance (ADE) hinna kohta

AADex Finance (ADE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AADex Finance (ADE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ADE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ADE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ADE tokeni tokenoomikat, avastage ADE tokeni reaalajas hinda!

ADE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ADE võiks suunduda? Meie ADE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ADE tokeni hinna ennustust kohe!

