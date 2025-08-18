Mis on AADex Finance (ADE)

AADex Finance is the most lucrative installment platform bridging distances with the $ADE token, it is developed on BSC (BNB Smart Chain). AADEX Finance is a decentralized finance (DeFi) project focusing on cross-chain asset management and liquidity. It aims to bridge the gap between different blockchain networks, allowing users to seamlessly manage their assets across various platforms. This is achieved through a combination of features including: + Cross-chain liquidity pools: Enables users to provide liquidity and earn yield across multiple blockchains. + Cross-chain asset exchange: Allows for the trading of assets across different blockchain networks. + Automated market maker (AMM): Provides a decentralized and efficient way to trade assets on the AADEX platform. + Staking and yield farming: Offers various ways for users to earn rewards by contributing to the platform's ecosystem.

Üksuse AADex Finance (ADE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

AADex Finance (ADE) tokenoomika

AADex Finance (ADE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ADE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AADex Finance (ADE) kohta Kui palju on AADex Finance (ADE) tänapäeval väärt? Reaalajas ADE hind USD on 0.03195553 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ADE/USD hind? $ 0.03195553 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ADE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AADex Finance turukapitalisatsioon? ADE turukapitalisatsioon on $ 79.89K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ADE ringlev varu? ADE ringlev varu on 2.50M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ADE (ATH) hind? ADE saavutab ATH hinna summas 4.2 USD . Mis oli kõigi aegade ADE madalaim (ATL) hind? ADE nägi ATL hinda summas 0.02066608 USD . Milline on ADE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ADE kauplemismaht on -- USD . Kas ADE sel aastal kõrgemale ka suundub? ADE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ADE hinna ennustust

