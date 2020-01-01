A51 Finance (A51) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi A51 Finance (A51) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

A51 Finance (A51) teave A51 Finance is an Autonomous Liquidity Provisioning (ALP) protocol offering customizable tools for creating tailored liquidity strategies empowering LPs with dynamic adjustments based on their preferences. A51 puts control in the hands of liquidity providers, allowing them to dictate asset management and post-liquidity actions. Ametlik veebisait: https://a51.finance/ Valge raamat: https://a51-finance.gitbook.io/a51-finance Ostke A51 kohe!

A51 Finance (A51) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage A51 Finance (A51) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 59.35K $ 59.35K $ 59.35K Koguvaru: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Ringlev varu: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 137.30K $ 137.30K $ 137.30K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.335432 $ 0.335432 $ 0.335432 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02659576 $ 0.02659576 $ 0.02659576 Praegune hind: $ 0.03666507 $ 0.03666507 $ 0.03666507 Lisateave A51 Finance (A51) hinna kohta

A51 Finance (A51) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud A51 Finance (A51) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate A51 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: A51 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate A51 tokeni tokenoomikat, avastage A51 tokeni reaalajas hinda!

A51 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu A51 võiks suunduda? Meie A51 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake A51 tokeni hinna ennustust kohe!

