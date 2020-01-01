A3S (AA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi A3S (AA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

A3S (AA) teave The A3S Protocol, represented by the AA token, is a crypto project focused on developing a new paradigm for on-chain interactions through a structured process called "abstraction” that occurs in three stages: Account Abstraction Interaction Abstraction Intent Abstraction A key component of the A3S Protocol is the introduction of Smart NFTs, a form of Non-Fungible Tokens that incorporate smart contract features. Unlike traditional NFTs that represent ownership of a unique item on the blockchain, Smart NFTs are embedded with programmable logic, enabling them to interact and react to certain events or conditions. They are dynamic and interactive, adaptable for various uses such as access control, participation in DeFi protocols, or integration into complex blockchain ecosystems. Ametlik veebisait: https://www.a3sprotocol.xyz/ Valge raamat: https://a3sprotocolcontact.gitbook.io/a3s-protocol Ostke AA kohe!

A3S (AA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage A3S (AA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 59.09K $ 59.09K $ 59.09K Koguvaru: $ 299.93M $ 299.93M $ 299.93M Ringlev varu: $ 247.83M $ 247.83M $ 247.83M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 71.51K $ 71.51K $ 71.51K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.06 $ 2.06 $ 2.06 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00023844 $ 0.00023844 $ 0.00023844 Lisateave A3S (AA) hinna kohta

A3S (AA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud A3S (AA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AA tokeni tokenoomikat, avastage AA tokeni reaalajas hinda!

AA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AA võiks suunduda? Meie AA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AA tokeni hinna ennustust kohe!

