Mis on A3S (AA)

The A3S Protocol, represented by the AA token, is a crypto project focused on developing a new paradigm for on-chain interactions through a structured process called "abstraction” that occurs in three stages: 1. Account Abstraction 2. Interaction Abstraction 3. Intent Abstraction A key component of the A3S Protocol is the introduction of Smart NFTs, a form of Non-Fungible Tokens that incorporate smart contract features. Unlike traditional NFTs that represent ownership of a unique item on the blockchain, Smart NFTs are embedded with programmable logic, enabling them to interact and react to certain events or conditions. They are dynamic and interactive, adaptable for various uses such as access control, participation in DeFi protocols, or integration into complex blockchain ecosystems.

Valge raamat Ametlik veebisait

A3S (AA) tokenoomika

A3S (AA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse A3S (AA) kohta Kui palju on A3S (AA) tänapäeval väärt? Reaalajas AA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on A3S turukapitalisatsioon? AA turukapitalisatsioon on $ 59.09K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AA ringlev varu? AA ringlev varu on 247.83M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AA (ATH) hind? AA saavutab ATH hinna summas 2.06 USD . Mis oli kõigi aegade AA madalaim (ATL) hind? AA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AA kauplemismaht on -- USD . Kas AA sel aastal kõrgemale ka suundub? AA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AA hinna ennustust

