a16z AI Dog (TILLY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi a16z AI Dog (TILLY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

a16z AI Dog (TILLY) teave Tilly is an AI dog created by the a16z VC firm, which funded Truth Terminal, also known as GOAT Tilly is also the face Scribenote, the market-leading AI scribe for veterinarians. Tilly also provided Ai content on social media, video , animation and graphics. Tilly is Justine Moores Dog which A16Z had created for scribenote Tilly has been taken over by the community! Platforms Tilly is currently on X -verified Tiktok Instagram Youtube Ametlik veebisait: https://tilly-aidog.site/ Ostke TILLY kohe!

a16z AI Dog (TILLY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage a16z AI Dog (TILLY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 29.40K Koguvaru: $ 998.80M Ringlev varu: $ 998.80M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 29.40K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00202776 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0

a16z AI Dog (TILLY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud a16z AI Dog (TILLY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TILLY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TILLY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TILLY tokeni tokenoomikat, avastage TILLY tokeni reaalajas hinda!

TILLY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TILLY võiks suunduda? Meie TILLY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TILLY tokeni hinna ennustust kohe!

