a16z AI Dog (TILLY) tokenoomika

a16z AI Dog (TILLY) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi a16z AI Dog (TILLY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

a16z AI Dog (TILLY) teave

Tilly is an AI dog created by the a16z VC firm, which funded Truth Terminal, also known as GOAT

Tilly is also the face Scribenote, the market-leading AI scribe for veterinarians.

Tilly also provided Ai content on social media, video , animation and graphics.

Tilly is Justine Moores Dog which A16Z had created for scribenote Tilly has been taken over by the community!

Platforms Tilly is currently on X -verified Tiktok Instagram Youtube

Ametlik veebisait:
https://tilly-aidog.site/

a16z AI Dog (TILLY) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage a16z AI Dog (TILLY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 29.40K
$ 29.40K$ 29.40K
Koguvaru:
$ 998.80M
$ 998.80M$ 998.80M
Ringlev varu:
$ 998.80M
$ 998.80M$ 998.80M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 29.40K
$ 29.40K$ 29.40K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00202776
$ 0.00202776$ 0.00202776
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0$ 0
Praegune hind:
$ 0
$ 0$ 0

a16z AI Dog (TILLY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

a16z AI Dog (TILLY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate TILLY tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

TILLY tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate TILLY tokeni tokenoomikat, avastage TILLY tokeni reaalajas hinda!

TILLY – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu TILLY võiks suunduda? Meie TILLY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.