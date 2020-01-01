A Trippy Ape (TRIP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi A Trippy Ape (TRIP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

A Trippy Ape (TRIP) teave Ametlik veebisait: https://www.trippyapes.xyz/ Ostke TRIP kohe!

A Trippy Ape (TRIP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage A Trippy Ape (TRIP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.01K $ 3.01K $ 3.01K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 398.67M $ 398.67M $ 398.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.55K $ 7.55K $ 7.55K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.089441 $ 0.089441 $ 0.089441 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave A Trippy Ape (TRIP) hinna kohta

A Trippy Ape (TRIP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud A Trippy Ape (TRIP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TRIP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TRIP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TRIP tokeni tokenoomikat, avastage TRIP tokeni reaalajas hinda!

TRIP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TRIP võiks suunduda? Meie TRIP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TRIP tokeni hinna ennustust kohe!

