A Gently Used Couch ($COUCH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi A Gently Used Couch ($COUCH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

A Gently Used Couch ($COUCH) teave A gently used couch is a meme token of a gently used couch on Solana blockchain. The gently used couch was a well know furniture for casting in a good regonizable room. If you wanted a role on a ently used couch you justtake a seat on it. For the casting on a gently used couch the talent was optional. This couch, known for its appearances in recognizable, meme-friendly settings, invites you to take a seat in the world of $COUCH, where community and humor reign. Ametlik veebisait: https://agentlyusedcouch.com/ Ostke $COUCH kohe!

A Gently Used Couch ($COUCH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage A Gently Used Couch ($COUCH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.87K $ 10.87K $ 10.87K Koguvaru: $ 988.30M $ 988.30M $ 988.30M Ringlev varu: $ 988.30M $ 988.30M $ 988.30M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.87K $ 10.87K $ 10.87K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave A Gently Used Couch ($COUCH) hinna kohta

A Gently Used Couch ($COUCH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud A Gently Used Couch ($COUCH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $COUCH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $COUCH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $COUCH tokeni tokenoomikat, avastage $COUCH tokeni reaalajas hinda!

$COUCH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $COUCH võiks suunduda? Meie $COUCH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $COUCH tokeni hinna ennustust kohe!

