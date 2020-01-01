Zypto (ZYPTO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Zypto (ZYPTO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Zypto (ZYPTO) teave $Zypto is the native token of the Zypto ecosystem, a dynamic project rivalling industry giants across the crypto and payments industries with their all-in-one defi and cefi app, payment gateway, crypto cards and more. Holders enjoy revenue sharing, exclusive perks and many other benefits. Ametlik veebisait: https://zypto.foundation/ Valge raamat: https://zypto.foundation/white-paper/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x7a65cb87f596caf31a4932f074c59c0592be77d7 Ostke ZYPTO kohe!

Zypto (ZYPTO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Zypto (ZYPTO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.97M $ 4.97M $ 4.97M Koguvaru: $ 896.46M $ 896.46M $ 896.46M Ringlev varu: $ 896.46M $ 896.46M $ 896.46M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.54M $ 5.54M $ 5.54M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004400196864171083 $ 0.004400196864171083 $ 0.004400196864171083 Praegune hind: $ 0.00554 $ 0.00554 $ 0.00554 Lisateave Zypto (ZYPTO) hinna kohta

Zypto (ZYPTO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Zypto (ZYPTO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZYPTO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZYPTO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZYPTO tokeni tokenoomikat, avastage ZYPTO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZYPTO Kas olete huvitatud Zypto (ZYPTO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZYPTO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ZYPTO MEXC-ist osta!

Zypto (ZYPTO) hinna ajalugu ZYPTO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZYPTO hinna ajalugu kohe!

ZYPTO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZYPTO võiks suunduda? Meie ZYPTO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZYPTO tokeni hinna ennustust kohe!

