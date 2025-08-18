Rohkem infot ZYPTO

Zypto logo

Zypto hind(ZYPTO)

1 ZYPTO/USD reaalajas hind:

-0.34%1D
USD
Zypto (ZYPTO) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

Zypto (ZYPTO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.18%

-0.33%

-1.38%

-1.38%

Zypto (ZYPTO) reaalajas hind on $ 0.00574. Viimase 24 tunni jooksul ZYPTO kaubeldud madalaim $ 0.00546 ja kõrgeim $ 0.00583 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZYPTOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.062455797377631656 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004400196864171083.

Lüliajalise tootluse osas on ZYPTO muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -0.33% 24 tunni vältel -1.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zypto (ZYPTO) – turuteave

No.1427

89.64%

ETH

Zypto praegune turukapitalisatsioon on $ 5.15M $ 43.04K 24 tunnise kauplemismahuga. ZYPTO ringlev varu on 896.46M, mille koguvaru on 896457994. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.74M.

Zypto (ZYPTO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Zypto tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000196-0.33%
30 päeva$ -0.00181-23.98%
60 päeva$ +0.00059+11.45%
90 päeva$ -0.00098-14.59%
Zypto Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZYPTO muutuse $ -0.0000196 (-0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Zypto 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00181 (-23.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Zypto 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZYPTO $ +0.00059 (+11.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Zypto 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00098 (-14.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Zypto (ZYPTO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Zypto hinnaajaloo lehte.

Mis on Zypto (ZYPTO)

$Zypto is the native token of the Zypto ecosystem, a dynamic project rivalling industry giants across the crypto and payments industries with their all-in-one defi and cefi app, payment gateway, crypto cards and more. Holders enjoy revenue sharing, exclusive perks and many other benefits.

Zypto on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Zypto investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZYPTO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Zypto kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Zypto ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Zypto hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zypto (ZYPTO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zypto (ZYPTO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zypto nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zypto hinna ennustust kohe!

Zypto (ZYPTO) tokenoomika

Zypto (ZYPTO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZYPTO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Zypto (ZYPTO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Zypto osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Zypto osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZYPTO kohalike valuutade suhtes

1 Zypto(ZYPTO)/VND
151.0481
1 Zypto(ZYPTO)/AUD
A$0.0087248
1 Zypto(ZYPTO)/GBP
0.0041902
1 Zypto(ZYPTO)/EUR
0.004879
1 Zypto(ZYPTO)/USD
$0.00574
1 Zypto(ZYPTO)/MYR
RM0.0241654
1 Zypto(ZYPTO)/TRY
0.2341346
1 Zypto(ZYPTO)/JPY
¥0.84378
1 Zypto(ZYPTO)/ARS
ARS$7.4448374
1 Zypto(ZYPTO)/RUB
0.4575354
1 Zypto(ZYPTO)/INR
0.5023074
1 Zypto(ZYPTO)/IDR
Rp92.5806322
1 Zypto(ZYPTO)/KRW
7.9721712
1 Zypto(ZYPTO)/PHP
0.324597
1 Zypto(ZYPTO)/EGP
￡E.0.2770124
1 Zypto(ZYPTO)/BRL
R$0.030996
1 Zypto(ZYPTO)/CAD
C$0.0079212
1 Zypto(ZYPTO)/BDT
0.6970656
1 Zypto(ZYPTO)/NGN
8.8036676
1 Zypto(ZYPTO)/UAH
0.2365454
1 Zypto(ZYPTO)/VES
Bs0.7749
1 Zypto(ZYPTO)/CLP
$5.53336
1 Zypto(ZYPTO)/PKR
Rs1.6260272
1 Zypto(ZYPTO)/KZT
3.1076934
1 Zypto(ZYPTO)/THB
฿0.1859186
1 Zypto(ZYPTO)/TWD
NT$0.1723722
1 Zypto(ZYPTO)/AED
د.إ0.0210658
1 Zypto(ZYPTO)/CHF
Fr0.004592
1 Zypto(ZYPTO)/HKD
HK$0.0448868
1 Zypto(ZYPTO)/AMD
֏2.1941724
1 Zypto(ZYPTO)/MAD
.د.م0.0516026
1 Zypto(ZYPTO)/MXN
$0.1083138
1 Zypto(ZYPTO)/PLN
0.0208936
1 Zypto(ZYPTO)/RON
лв0.0247968
1 Zypto(ZYPTO)/SEK
kr0.054817
1 Zypto(ZYPTO)/BGN
лв0.0095858
1 Zypto(ZYPTO)/HUF
Ft1.937824
1 Zypto(ZYPTO)/CZK
0.119966
1 Zypto(ZYPTO)/KWD
د.ك0.0017507
1 Zypto(ZYPTO)/ILS
0.0193438
1 Zypto(ZYPTO)/NOK
kr0.0584906
1 Zypto(ZYPTO)/NZD
$0.0096432

Zypto ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Zypto võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Zypto ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zypto kohta

Kui palju on Zypto (ZYPTO) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZYPTO hind USD on 0.00574 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZYPTO/USD hind?
Praegune hind ZYPTO/USD on $ 0.00574. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zypto turukapitalisatsioon?
ZYPTO turukapitalisatsioon on $ 5.15M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZYPTO ringlev varu?
ZYPTO ringlev varu on 896.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZYPTO (ATH) hind?
ZYPTO saavutab ATH hinna summas 0.062455797377631656 USD.
Mis oli kõigi aegade ZYPTO madalaim (ATL) hind?
ZYPTO nägi ATL hinda summas 0.004400196864171083 USD.
Milline on ZYPTO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZYPTO kauplemismaht on $ 43.04K USD.
Kas ZYPTO sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZYPTO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZYPTO hinna ennustust.
2025-08-18

Zypto (ZYPTO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

