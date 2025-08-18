Zypto (ZYPTO) reaalajas hind on $ 0.00574. Viimase 24 tunni jooksul ZYPTO kaubeldud madalaim $ 0.00546 ja kõrgeim $ 0.00583 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZYPTOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.062455797377631656 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004400196864171083.
Lüliajalise tootluse osas on ZYPTO muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -0.33% 24 tunni vältel -1.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Zypto (ZYPTO) – turuteave
Zypto praegune turukapitalisatsioon on $ 5.15M$ 43.04K 24 tunnise kauplemismahuga. ZYPTO ringlev varu on 896.46M, mille koguvaru on 896457994. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.74M.
Zypto (ZYPTO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Zypto tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000196
-0.33%
30 päeva
$ -0.00181
-23.98%
60 päeva
$ +0.00059
+11.45%
90 päeva
$ -0.00098
-14.59%
Zypto Hinnamuutus täna
Täna registreeris ZYPTO muutuse $ -0.0000196 (-0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Zypto 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00181 (-23.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Zypto 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZYPTO $ +0.00059 (+11.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Zypto 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00098 (-14.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
$Zypto is the native token of the Zypto ecosystem, a dynamic project rivalling industry giants across the crypto and payments industries with their all-in-one defi and cefi app, payment gateway, crypto cards and more. Holders enjoy revenue sharing, exclusive perks and many other benefits.
Zypto on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Zypto investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ZYPTO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Zypto kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Zypto ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Zypto hinna ennustus (USD)
Kui palju on Zypto (ZYPTO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zypto (ZYPTO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zypto nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Zypto (ZYPTO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZYPTO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Zypto (ZYPTO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Zypto osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Zypto osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
