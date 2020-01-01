Zygo The Frog (ZYGO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Zygo The Frog (ZYGO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Zygo The Frog (ZYGO) teave Zygo the little mischievous green frog who is always getting in and out of trouble. Ametlik veebisait: https://www.zygothefrog.com/ Valge raamat: http://zygo.website/__static/bbc147b5ed031a93ec330a2629ba37b9/zygo-the-mischievous-whitepaper(3).pdf Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0xAF4C1405aA8aB2A4f267a9700F9230ddC592F63F Ostke ZYGO kohe!

Zygo The Frog (ZYGO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Zygo The Frog (ZYGO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.07M $ 5.07M $ 5.07M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000026196639138267 $ 0.000026196639138267 $ 0.000026196639138267 Praegune hind: $ 0.005066 $ 0.005066 $ 0.005066 Lisateave Zygo The Frog (ZYGO) hinna kohta

Zygo The Frog (ZYGO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Zygo The Frog (ZYGO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZYGO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZYGO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZYGO tokeni tokenoomikat, avastage ZYGO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZYGO Kas olete huvitatud Zygo The Frog (ZYGO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZYGO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ZYGO MEXC-ist osta!

Zygo The Frog (ZYGO) hinna ajalugu ZYGO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZYGO hinna ajalugu kohe!

ZYGO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZYGO võiks suunduda? Meie ZYGO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZYGO tokeni hinna ennustust kohe!

