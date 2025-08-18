Zygo The Frog (ZYGO) reaalajas hind on $ 0.005748. Viimase 24 tunni jooksul ZYGO kaubeldud madalaim $ 0.005648 ja kõrgeim $ 0.005861 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZYGOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.011402993530255093 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000026196639138267.
Lüliajalise tootluse osas on ZYGO muutunud -0.63% viimase tunni jooksul, -1.08% 24 tunni vältel -15.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Zygo The Frog (ZYGO) – turuteave
Zygo The Frog praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 32.30K 24 tunnise kauplemismahuga. ZYGO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.75M.
Zygo The Frog (ZYGO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Zygo The Frog tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00006276
-1.08%
30 päeva
$ -0.000131
-2.23%
60 päeva
$ +0.004274
+289.95%
90 päeva
$ +0.005048
+721.14%
Zygo The Frog Hinnamuutus täna
Täna registreeris ZYGO muutuse $ -0.00006276 (-1.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Zygo The Frog 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000131 (-2.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Zygo The Frog 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZYGO $ +0.004274 (+289.95%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Zygo The Frog 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.005048 (+721.14%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Zygo The Frog (ZYGO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Zygo the little mischievous green frog who is always getting in and out of trouble.
Zygo The Frog hinna ennustus (USD)
Kui palju on Zygo The Frog (ZYGO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zygo The Frog (ZYGO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zygo The Frog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Zygo The Frog (ZYGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZYGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
