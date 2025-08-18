Rohkem infot ZYGO

Zygo The Frog hind(ZYGO)

1 ZYGO/USD reaalajas hind:

$0.005748
-1.08%1D
USD
Zygo The Frog (ZYGO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:21:40 (UTC+8)

Zygo The Frog (ZYGO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.005648
24 h madal
$ 0.005861
24 h kõrge

$ 0.005648
$ 0.005861
$ 0.011402993530255093
$ 0.000026196639138267
-0.63%

-1.08%

-15.40%

-15.40%

Zygo The Frog (ZYGO) reaalajas hind on $ 0.005748. Viimase 24 tunni jooksul ZYGO kaubeldud madalaim $ 0.005648 ja kõrgeim $ 0.005861 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZYGOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.011402993530255093 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000026196639138267.

Lüliajalise tootluse osas on ZYGO muutunud -0.63% viimase tunni jooksul, -1.08% 24 tunni vältel -15.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zygo The Frog (ZYGO) – turuteave

No.3697

$ 0.00
$ 32.30K
$ 5.75M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

BASE

Zygo The Frog praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 32.30K 24 tunnise kauplemismahuga. ZYGO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.75M.

Zygo The Frog (ZYGO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Zygo The Frog tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00006276-1.08%
30 päeva$ -0.000131-2.23%
60 päeva$ +0.004274+289.95%
90 päeva$ +0.005048+721.14%
Zygo The Frog Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZYGO muutuse $ -0.00006276 (-1.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Zygo The Frog 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000131 (-2.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Zygo The Frog 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZYGO $ +0.004274 (+289.95%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Zygo The Frog 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.005048 (+721.14%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Zygo The Frog (ZYGO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Zygo The Frog hinnaajaloo lehte.

Mis on Zygo The Frog (ZYGO)

Zygo the little mischievous green frog who is always getting in and out of trouble.

Zygo The Frog on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Zygo The Frog investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZYGO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Zygo The Frog kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Zygo The Frog ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Zygo The Frog hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zygo The Frog (ZYGO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zygo The Frog (ZYGO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zygo The Frog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zygo The Frog hinna ennustust kohe!

Zygo The Frog (ZYGO) tokenoomika

Zygo The Frog (ZYGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZYGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Zygo The Frog (ZYGO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Zygo The Frog osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Zygo The Frog osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZYGO kohalike valuutade suhtes

1 Zygo The Frog(ZYGO)/VND
151.25862
1 Zygo The Frog(ZYGO)/AUD
A$0.00873696
1 Zygo The Frog(ZYGO)/GBP
0.00419604
1 Zygo The Frog(ZYGO)/EUR
0.0048858
1 Zygo The Frog(ZYGO)/USD
$0.005748
1 Zygo The Frog(ZYGO)/MYR
RM0.02419908
1 Zygo The Frog(ZYGO)/TRY
0.23446092
1 Zygo The Frog(ZYGO)/JPY
¥0.844956
1 Zygo The Frog(ZYGO)/ARS
ARS$7.45521348
1 Zygo The Frog(ZYGO)/RUB
0.45851796
1 Zygo The Frog(ZYGO)/INR
0.50300748
1 Zygo The Frog(ZYGO)/IDR
Rp92.70966444
1 Zygo The Frog(ZYGO)/KRW
7.98328224
1 Zygo The Frog(ZYGO)/PHP
0.3250494
1 Zygo The Frog(ZYGO)/EGP
￡E.0.27757092
1 Zygo The Frog(ZYGO)/BRL
R$0.0310392
1 Zygo The Frog(ZYGO)/CAD
C$0.00793224
1 Zygo The Frog(ZYGO)/BDT
0.69803712
1 Zygo The Frog(ZYGO)/NGN
8.81593752
1 Zygo The Frog(ZYGO)/UAH
0.23687508
1 Zygo The Frog(ZYGO)/VES
Bs0.77598
1 Zygo The Frog(ZYGO)/CLP
$5.541072
1 Zygo The Frog(ZYGO)/PKR
Rs1.62829344
1 Zygo The Frog(ZYGO)/KZT
3.11202468
1 Zygo The Frog(ZYGO)/THB
฿0.18629268
1 Zygo The Frog(ZYGO)/TWD
NT$0.17261244
1 Zygo The Frog(ZYGO)/AED
د.إ0.02109516
1 Zygo The Frog(ZYGO)/CHF
Fr0.0045984
1 Zygo The Frog(ZYGO)/HKD
HK$0.04494936
1 Zygo The Frog(ZYGO)/AMD
֏2.19723048
1 Zygo The Frog(ZYGO)/MAD
.د.م0.05167452
1 Zygo The Frog(ZYGO)/MXN
$0.10766004
1 Zygo The Frog(ZYGO)/PLN
0.02092272
1 Zygo The Frog(ZYGO)/RON
лв0.02483136
1 Zygo The Frog(ZYGO)/SEK
kr0.05483592
1 Zygo The Frog(ZYGO)/BGN
лв0.00959916
1 Zygo The Frog(ZYGO)/HUF
Ft1.9425366
1 Zygo The Frog(ZYGO)/CZK
0.12036312
1 Zygo The Frog(ZYGO)/KWD
د.ك0.00175314
1 Zygo The Frog(ZYGO)/ILS
0.01937076
1 Zygo The Frog(ZYGO)/NOK
kr0.05845716
1 Zygo The Frog(ZYGO)/NZD
$0.00965664

Zygo The Frog ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Zygo The Frog võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zygo The Frog kohta

Kui palju on Zygo The Frog (ZYGO) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZYGO hind USD on 0.005748 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZYGO/USD hind?
Praegune hind ZYGO/USD on $ 0.005748. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zygo The Frog turukapitalisatsioon?
ZYGO turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZYGO ringlev varu?
ZYGO ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZYGO (ATH) hind?
ZYGO saavutab ATH hinna summas 0.011402993530255093 USD.
Mis oli kõigi aegade ZYGO madalaim (ATL) hind?
ZYGO nägi ATL hinda summas 0.000026196639138267 USD.
Milline on ZYGO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZYGO kauplemismaht on $ 32.30K USD.
Kas ZYGO sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZYGO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZYGO hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:21:40 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

