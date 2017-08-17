0x (ZRX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi 0x (ZRX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

0x (ZRX) teave ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain. Ametlik veebisait: http://0xprotocol.org/ Valge raamat: https://0xproject.com/pdfs/0x_white_paper.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.0x.org/ Ostke ZRX kohe!

0x (ZRX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage 0x (ZRX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 205.40M $ 205.40M $ 205.40M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 848.40M $ 848.40M $ 848.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 242.10M $ 242.10M $ 242.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.3975 $ 2.3975 $ 2.3975 Kõigi aegade madalaim: $ 0.1039619967341423 $ 0.1039619967341423 $ 0.1039619967341423 Praegune hind: $ 0.2421 $ 0.2421 $ 0.2421 Lisateave 0x (ZRX) hinna kohta

0x (ZRX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud 0x (ZRX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZRX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZRX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZRX tokeni tokenoomikat, avastage ZRX tokeni reaalajas hinda!

0x (ZRX) hinna ajalugu ZRX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZRX hinna ajalugu kohe!

ZRX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZRX võiks suunduda? Meie ZRX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZRX tokeni hinna ennustust kohe!

