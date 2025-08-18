Rohkem infot ZRX

ZRX Hinnainfo

ZRX Valge raamat

ZRX Ametlik veebisait

ZRX Tokenoomika

ZRX Hinnaprognoos

ZRX Ajalugu

ZRX – ostujuhend

ZRX-usaldusraha valuutakonverter

ZRX Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

0x logo

0x hind(ZRX)

1 ZRX/USD reaalajas hind:

$0.2577
$0.2577$0.2577
-1.33%1D
USD
0x (ZRX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:09:37 (UTC+8)

0x (ZRX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.253
$ 0.253$ 0.253
24 h madal
$ 0.2619
$ 0.2619$ 0.2619
24 h kõrge

$ 0.253
$ 0.253$ 0.253

$ 0.2619
$ 0.2619$ 0.2619

$ 2.531409978866577
$ 2.531409978866577$ 2.531409978866577

$ 0.1039619967341423
$ 0.1039619967341423$ 0.1039619967341423

0.00%

-1.32%

-2.17%

-2.17%

0x (ZRX) reaalajas hind on $ 0.2577. Viimase 24 tunni jooksul ZRX kaubeldud madalaim $ 0.253 ja kõrgeim $ 0.2619 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZRXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.531409978866577 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1039619967341423.

Lüliajalise tootluse osas on ZRX muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -1.32% 24 tunni vältel -2.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

0x (ZRX) – turuteave

No.223

$ 218.63M
$ 218.63M$ 218.63M

$ 716.60K
$ 716.60K$ 716.60K

$ 257.70M
$ 257.70M$ 257.70M

848.40M
848.40M 848.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

84.83%

2017-08-17 00:00:00

$ 0.05
$ 0.05$ 0.05

ETH

0x praegune turukapitalisatsioon on $ 218.63M $ 716.60K 24 tunnise kauplemismahuga. ZRX ringlev varu on 848.40M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 257.70M.

0x (ZRX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse 0x tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.003474-1.32%
30 päeva$ -0.0222-7.94%
60 päeva$ +0.0391+17.88%
90 päeva$ -0.0122-4.53%
0x Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZRX muutuse $ -0.003474 (-1.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

0x 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0222 (-7.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

0x 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZRX $ +0.0391 (+17.88%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

0x 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0122 (-4.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada 0x (ZRX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe 0x hinnaajaloo lehte.

Mis on 0x (ZRX)

ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain.

0x on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie 0x investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZRX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse 0x kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie 0x ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

0x hinna ennustus (USD)

Kui palju on 0x (ZRX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie 0x (ZRX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida 0x nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake 0x hinna ennustust kohe!

0x (ZRX) tokenoomika

0x (ZRX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZRX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

0x (ZRX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas 0x osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust 0x osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZRX kohalike valuutade suhtes

1 0x(ZRX)/VND
6,781.3755
1 0x(ZRX)/AUD
A$0.391704
1 0x(ZRX)/GBP
0.188121
1 0x(ZRX)/EUR
0.219045
1 0x(ZRX)/USD
$0.2577
1 0x(ZRX)/MYR
RM1.084917
1 0x(ZRX)/TRY
10.511583
1 0x(ZRX)/JPY
¥37.8819
1 0x(ZRX)/ARS
ARS$334.239477
1 0x(ZRX)/RUB
20.541267
1 0x(ZRX)/INR
22.551327
1 0x(ZRX)/IDR
Rp4,156.451031
1 0x(ZRX)/KRW
357.914376
1 0x(ZRX)/PHP
14.572935
1 0x(ZRX)/EGP
￡E.12.436602
1 0x(ZRX)/BRL
R$1.39158
1 0x(ZRX)/CAD
C$0.355626
1 0x(ZRX)/BDT
31.295088
1 0x(ZRX)/NGN
395.244798
1 0x(ZRX)/UAH
10.619817
1 0x(ZRX)/VES
Bs34.7895
1 0x(ZRX)/CLP
$248.4228
1 0x(ZRX)/PKR
Rs73.001256
1 0x(ZRX)/KZT
139.521357
1 0x(ZRX)/THB
฿8.32371
1 0x(ZRX)/TWD
NT$7.738731
1 0x(ZRX)/AED
د.إ0.945759
1 0x(ZRX)/CHF
Fr0.20616
1 0x(ZRX)/HKD
HK$2.015214
1 0x(ZRX)/AMD
֏98.508402
1 0x(ZRX)/MAD
.د.م2.316723
1 0x(ZRX)/MXN
$4.862799
1 0x(ZRX)/PLN
0.938028
1 0x(ZRX)/RON
лв1.113264
1 0x(ZRX)/SEK
kr2.461035
1 0x(ZRX)/BGN
лв0.430359
1 0x(ZRX)/HUF
Ft86.99952
1 0x(ZRX)/CZK
5.38593
1 0x(ZRX)/KWD
د.ك0.0785985
1 0x(ZRX)/ILS
0.868449
1 0x(ZRX)/NOK
kr2.625963
1 0x(ZRX)/NZD
$0.432936

0x ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest 0x võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse 0x ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 0x kohta

Kui palju on 0x (ZRX) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZRX hind USD on 0.2577 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZRX/USD hind?
Praegune hind ZRX/USD on $ 0.2577. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on 0x turukapitalisatsioon?
ZRX turukapitalisatsioon on $ 218.63M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZRX ringlev varu?
ZRX ringlev varu on 848.40M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZRX (ATH) hind?
ZRX saavutab ATH hinna summas 2.531409978866577 USD.
Mis oli kõigi aegade ZRX madalaim (ATL) hind?
ZRX nägi ATL hinda summas 0.1039619967341423 USD.
Milline on ZRX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZRX kauplemismaht on $ 716.60K USD.
Kas ZRX sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZRX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZRX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:09:37 (UTC+8)

0x (ZRX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ZRX/USD kalkulaator

Summa

ZRX
ZRX
USD
USD

1 ZRX = 0.2577 USD

Kauplemine: ZRX

ZRXUSDT
$0.2577
$0.2577$0.2577
-1.32%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu