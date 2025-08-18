0x (ZRX) reaalajas hind on $ 0.2577. Viimase 24 tunni jooksul ZRX kaubeldud madalaim $ 0.253 ja kõrgeim $ 0.2619 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZRXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.531409978866577 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1039619967341423.
Lüliajalise tootluse osas on ZRX muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -1.32% 24 tunni vältel -2.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
0x (ZRX) – turuteave
No.223
$ 218.63M
$ 716.60K
$ 257.70M
848.40M
1,000,000,000
1,000,000,000
84.83%
2017-08-17 00:00:00
$ 0.05
ETH
0x praegune turukapitalisatsioon on $ 218.63M$ 716.60K 24 tunnise kauplemismahuga. ZRX ringlev varu on 848.40M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 257.70M.
0x (ZRX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse 0x tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.003474
-1.32%
30 päeva
$ -0.0222
-7.94%
60 päeva
$ +0.0391
+17.88%
90 päeva
$ -0.0122
-4.53%
0x Hinnamuutus täna
Täna registreeris ZRX muutuse $ -0.003474 (-1.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
0x 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0222 (-7.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
0x 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZRX $ +0.0391 (+17.88%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
0x 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0122 (-4.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain.
0x on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie 0x investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ZRX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse 0x kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie 0x ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
0x (ZRX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZRX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
0x (ZRX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas 0x osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust 0x osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.