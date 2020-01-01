Zaros Finance (ZRS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Zaros Finance (ZRS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Zaros Finance (ZRS) teave Zaros is a Perpetuals DEX powered by Boosted (Re)Staking Vaults. Whether you're a seasoned trader or new to the world of cryptocurrencies, Zaros is here to maximize your trading potential and enhance your yields on Arbitrum and on Monad. Ametlik veebisait: https://www.zaros.fi/ Valge raamat: https://docs.zaros.fi/overview Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x75e88b8c2d34a52a6d36deada664d7dc9116e4ef Ostke ZRS kohe!

Zaros Finance (ZRS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Zaros Finance (ZRS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 67.30K $ 67.30K $ 67.30K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0819 $ 0.0819 $ 0.0819 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0000673 $ 0.0000673 $ 0.0000673 Lisateave Zaros Finance (ZRS) hinna kohta

Zaros Finance (ZRS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Zaros Finance (ZRS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZRS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZRS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZRS tokeni tokenoomikat, avastage ZRS tokeni reaalajas hinda!

Zaros Finance (ZRS) hinna ajalugu ZRS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZRS hinna ajalugu kohe!

ZRS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZRS võiks suunduda? Meie ZRS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZRS tokeni hinna ennustust kohe!

