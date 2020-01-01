Zaros Finance (ZRS) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Zaros Finance (ZRS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Zaros Finance (ZRS) teave

Zaros is a Perpetuals DEX powered by Boosted (Re)Staking Vaults. Whether you're a seasoned trader or new to the world of cryptocurrencies, Zaros is here to maximize your trading potential and enhance your yields on Arbitrum and on Monad.

Ametlik veebisait:
https://www.zaros.fi/
Valge raamat:
https://docs.zaros.fi/overview
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0x75e88b8c2d34a52a6d36deada664d7dc9116e4ef

Zaros Finance (ZRS) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Zaros Finance (ZRS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
Koguvaru:
$ 1.00B
$ 1.00B
Ringlev varu:
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 67.30K
$ 67.30K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.0819
$ 0.0819
Kõigi aegade madalaim:
Praegune hind:
$ 0.0000673
$ 0.0000673

Zaros Finance (ZRS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Zaros Finance (ZRS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate ZRS tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

ZRS tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate ZRS tokeni tokenoomikat, avastage ZRS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZRS

Kas olete huvitatud Zaros Finance (ZRS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZRS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Zaros Finance (ZRS) hinna ajalugu

ZRS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

ZRS – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu ZRS võiks suunduda? Meie ZRS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.