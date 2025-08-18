Rohkem infot ZRS

Zaros Finance logo

Zaros Finance hind(ZRS)

1 ZRS/USD reaalajas hind:

$0.0000467
$0.0000467$0.0000467
0.00%1D
USD
Zaros Finance (ZRS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:09:29 (UTC+8)

Zaros Finance (ZRS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000467
$ 0.0000467$ 0.0000467
24 h madal
$ 0.0000501
$ 0.0000501$ 0.0000501
24 h kõrge

$ 0.0000467
$ 0.0000467$ 0.0000467

$ 0.0000501
$ 0.0000501$ 0.0000501

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+29.36%

+29.36%

Zaros Finance (ZRS) reaalajas hind on $ 0.0000467. Viimase 24 tunni jooksul ZRS kaubeldud madalaim $ 0.0000467 ja kõrgeim $ 0.0000501 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZRSkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on ZRS muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +29.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zaros Finance (ZRS) – turuteave

--
----

$ 36.41
$ 36.41$ 36.41

$ 46.70K
$ 46.70K$ 46.70K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Zaros Finance praegune turukapitalisatsioon on -- $ 36.41 24 tunnise kauplemismahuga. ZRS ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Zaros Finance (ZRS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Zaros Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0001773-79.16%
60 päeva$ -0.0002734-85.42%
90 päeva$ -0.0001775-79.18%
Zaros Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZRS muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Zaros Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001773 (-79.16%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Zaros Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZRS $ -0.0002734 (-85.42%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Zaros Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001775 (-79.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Zaros Finance (ZRS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Zaros Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Zaros Finance (ZRS)

Zaros is a Perpetuals DEX powered by Boosted (Re)Staking Vaults. Whether you're a seasoned trader or new to the world of cryptocurrencies, Zaros is here to maximize your trading potential and enhance your yields on Arbitrum and on Monad.

Zaros Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Zaros Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZRS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Zaros Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Zaros Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Zaros Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zaros Finance (ZRS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zaros Finance (ZRS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zaros Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zaros Finance hinna ennustust kohe!

Zaros Finance (ZRS) tokenoomika

Zaros Finance (ZRS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZRS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Zaros Finance (ZRS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Zaros Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Zaros Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZRS kohalike valuutade suhtes

1 Zaros Finance(ZRS)/VND
1.2289105
1 Zaros Finance(ZRS)/AUD
A$0.000070984
1 Zaros Finance(ZRS)/GBP
0.000034091
1 Zaros Finance(ZRS)/EUR
0.000039695
1 Zaros Finance(ZRS)/USD
$0.0000467
1 Zaros Finance(ZRS)/MYR
RM0.000196607
1 Zaros Finance(ZRS)/TRY
0.001904893
1 Zaros Finance(ZRS)/JPY
¥0.0068649
1 Zaros Finance(ZRS)/ARS
ARS$0.060570367
1 Zaros Finance(ZRS)/RUB
0.003722457
1 Zaros Finance(ZRS)/INR
0.004086717
1 Zaros Finance(ZRS)/IDR
Rp0.753225701
1 Zaros Finance(ZRS)/KRW
0.064860696
1 Zaros Finance(ZRS)/PHP
0.002640885
1 Zaros Finance(ZRS)/EGP
￡E.0.002253742
1 Zaros Finance(ZRS)/BRL
R$0.00025218
1 Zaros Finance(ZRS)/CAD
C$0.000064446
1 Zaros Finance(ZRS)/BDT
0.005671248
1 Zaros Finance(ZRS)/NGN
0.071625658
1 Zaros Finance(ZRS)/UAH
0.001924507
1 Zaros Finance(ZRS)/VES
Bs0.0063045
1 Zaros Finance(ZRS)/CLP
$0.0450188
1 Zaros Finance(ZRS)/PKR
Rs0.013229176
1 Zaros Finance(ZRS)/KZT
0.025283847
1 Zaros Finance(ZRS)/THB
฿0.00150841
1 Zaros Finance(ZRS)/TWD
NT$0.001402401
1 Zaros Finance(ZRS)/AED
د.إ0.000171389
1 Zaros Finance(ZRS)/CHF
Fr0.00003736
1 Zaros Finance(ZRS)/HKD
HK$0.000365194
1 Zaros Finance(ZRS)/AMD
֏0.017851542
1 Zaros Finance(ZRS)/MAD
.د.م0.000419833
1 Zaros Finance(ZRS)/MXN
$0.000881229
1 Zaros Finance(ZRS)/PLN
0.000169988
1 Zaros Finance(ZRS)/RON
лв0.000201744
1 Zaros Finance(ZRS)/SEK
kr0.000445985
1 Zaros Finance(ZRS)/BGN
лв0.000077989
1 Zaros Finance(ZRS)/HUF
Ft0.01576592
1 Zaros Finance(ZRS)/CZK
0.00097603
1 Zaros Finance(ZRS)/KWD
د.ك0.0000142435
1 Zaros Finance(ZRS)/ILS
0.000157379
1 Zaros Finance(ZRS)/NOK
kr0.000475873
1 Zaros Finance(ZRS)/NZD
$0.000078456

Zaros Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Zaros Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Zaros Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zaros Finance kohta

Kui palju on Zaros Finance (ZRS) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZRS hind USD on 0.0000467 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZRS/USD hind?
Praegune hind ZRS/USD on $ 0.0000467. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zaros Finance turukapitalisatsioon?
ZRS turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZRS ringlev varu?
ZRS ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZRS (ATH) hind?
ZRS saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade ZRS madalaim (ATL) hind?
ZRS nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on ZRS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZRS kauplemismaht on $ 36.41 USD.
Kas ZRS sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZRS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZRS hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:09:29 (UTC+8)

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

