LayerZero (ZRO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LayerZero (ZRO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LayerZero (ZRO) teave LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner. Ametlik veebisait: https://layerzero.foundation/ Valge raamat: https://layerzero.network/publications/LayerZero_Whitepaper_V2.1.0.pdf Plokiahela Explorer: https://layerzeroscan.com/ Ostke ZRO kohe!

LayerZero (ZRO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LayerZero (ZRO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 347.74M $ 347.74M $ 347.74M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 175.63M $ 175.63M $ 175.63M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B Kõigi aegade kõrgeim: $ 7.551 $ 7.551 $ 7.551 Kõigi aegade madalaim: $ 1.502846156115591 $ 1.502846156115591 $ 1.502846156115591 Praegune hind: $ 1.98 $ 1.98 $ 1.98 Lisateave LayerZero (ZRO) hinna kohta

LayerZero (ZRO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LayerZero (ZRO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZRO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZRO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZRO tokeni tokenoomikat, avastage ZRO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZRO Kas olete huvitatud LayerZero (ZRO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZRO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ZRO MEXC-ist osta!

LayerZero (ZRO) hinna ajalugu ZRO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZRO hinna ajalugu kohe!

ZRO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZRO võiks suunduda? Meie ZRO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZRO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!