ZON (ZON) teave ZON Token is a Web3 utility and governance token powering a decentralized metaverse that blends gaming, NFTs, and DeFi into one immersive ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.zontoken.io/ Valge raamat: https://www.zontoken.io/WhitePaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x25D29fA7Cf5cD5a11102b793F1a0149546e026e4 Ostke ZON kohe!

ZON (ZON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ZON (ZON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 52.03M $ 52.03M $ 52.03M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.071395 $ 0.071395 $ 0.071395 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000610012886555739 $ 0.000610012886555739 $ 0.000610012886555739 Praegune hind: $ 0.052031 $ 0.052031 $ 0.052031 Lisateave ZON (ZON) hinna kohta

ZON (ZON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ZON (ZON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZON tokeni tokenoomikat, avastage ZON tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZON Kas olete huvitatud ZON (ZON) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZON ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ZON MEXC-ist osta!

ZON (ZON) hinna ajalugu ZON hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZON hinna ajalugu kohe!

ZON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZON võiks suunduda? Meie ZON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZON tokeni hinna ennustust kohe!

