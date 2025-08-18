Rohkem infot ZON

ZON logo

ZON hind(ZON)

1 ZON/USD reaalajas hind:

0.00%1D
USD
ZON (ZON) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:41:07 (UTC+8)

ZON (ZON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.050065
$ 0.050065$ 0.050065
24 h kõrge

+0.16%

0.00%

+18.63%

+18.63%

ZON (ZON) reaalajas hind on $ 0.050058. Viimase 24 tunni jooksul ZON kaubeldud madalaim $ 0.049931 ja kõrgeim $ 0.050065 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07011297158790553 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000610012886555739.

Lüliajalise tootluse osas on ZON muutunud +0.16% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +18.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ZON (ZON) – turuteave

No.4389

0.00%

ETH

ZON praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 21.28K 24 tunnise kauplemismahuga. ZON ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.06M.

ZON (ZON) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ZON tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.002896-5.47%
60 päeva$ +0.009933+24.75%
90 päeva$ +0.03375+206.95%
ZON Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZON muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ZON 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.002896 (-5.47%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ZON 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZON $ +0.009933 (+24.75%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ZON 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.03375 (+206.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ZON (ZON) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ZON hinnaajaloo lehte.

Mis on ZON (ZON)

ZON Token is a Web3 utility and governance token powering a decentralized metaverse that blends gaming, NFTs, and DeFi into one immersive ecosystem.

ZON on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ZON investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZON panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ZON kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ZON ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ZON hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZON (ZON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZON (ZON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZON nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ZON hinna ennustust kohe!

ZON (ZON) tokenoomika

ZON (ZON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ZON (ZON) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ZON osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ZON osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZON kohalike valuutade suhtes

1 ZON(ZON)/VND
1,317.27627
1 ZON(ZON)/AUD
A$0.07658874
1 ZON(ZON)/GBP
0.03654234
1 ZON(ZON)/EUR
0.0425493
1 ZON(ZON)/USD
$0.050058
1 ZON(ZON)/MYR
RM0.21074418
1 ZON(ZON)/TRY
2.04637104
1 ZON(ZON)/JPY
¥7.358526
1 ZON(ZON)/ARS
ARS$64.84162914
1 ZON(ZON)/RUB
3.98661912
1 ZON(ZON)/INR
4.38057558
1 ZON(ZON)/IDR
Rp807.38698374
1 ZON(ZON)/KRW
69.52455504
1 ZON(ZON)/PHP
2.84229324
1 ZON(ZON)/EGP
￡E.2.41429734
1 ZON(ZON)/BRL
R$0.2703132
1 ZON(ZON)/CAD
C$0.06908004
1 ZON(ZON)/BDT
6.07253598
1 ZON(ZON)/NGN
76.65832062
1 ZON(ZON)/UAH
2.06289018
1 ZON(ZON)/VES
Bs6.75783
1 ZON(ZON)/CLP
$48.155796
1 ZON(ZON)/PKR
Rs14.16841632
1 ZON(ZON)/KZT
27.07286814
1 ZON(ZON)/THB
฿1.61987688
1 ZON(ZON)/TWD
NT$1.50324174
1 ZON(ZON)/AED
د.إ0.18371286
1 ZON(ZON)/CHF
Fr0.0400464
1 ZON(ZON)/HKD
HK$0.39145356
1 ZON(ZON)/AMD
֏19.1421792
1 ZON(ZON)/MAD
.د.م0.45002142
1 ZON(ZON)/MXN
$0.93658518
1 ZON(ZON)/PLN
0.18171054
1 ZON(ZON)/RON
лв0.21625056
1 ZON(ZON)/SEK
kr0.47755332
1 ZON(ZON)/BGN
лв0.08359686
1 ZON(ZON)/HUF
Ft16.89407442
1 ZON(ZON)/CZK
1.0462122
1 ZON(ZON)/KWD
د.ك0.015217632
1 ZON(ZON)/ILS
0.16869546
1 ZON(ZON)/NOK
kr0.50858928
1 ZON(ZON)/NZD
$0.08409744

ZON ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ZON võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ZON ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZON kohta

Kui palju on ZON (ZON) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZON hind USD on 0.050058 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZON/USD hind?
Praegune hind ZON/USD on $ 0.050058. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ZON turukapitalisatsioon?
ZON turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZON ringlev varu?
ZON ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZON (ATH) hind?
ZON saavutab ATH hinna summas 0.07011297158790553 USD.
Mis oli kõigi aegade ZON madalaim (ATL) hind?
ZON nägi ATL hinda summas 0.000610012886555739 USD.
Milline on ZON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZON kauplemismaht on $ 21.28K USD.
Kas ZON sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZON hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:41:07 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

