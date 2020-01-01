zkLink (ZKL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi zkLink (ZKL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

zkLink (ZKL) teave zkLink aggregates and unifies liquidity across Layer 2 rollups and Layer 1 blockchains. zkLink offers two core solutions: zkLink Nova and zkLink X, using zero-knowledge technology to unify liquidity access across connected blockchains and rollups. Ametlik veebisait: https://zk.link/ Valge raamat: https://docs.zk.link/docs/Introduction/ Plokiahela Explorer: https://explorer.zklink.io/ Ostke ZKL kohe!

zkLink (ZKL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage zkLink (ZKL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.82M $ 4.82M $ 4.82M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 329.52M $ 329.52M $ 329.52M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.62M $ 14.62M $ 14.62M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.765 $ 0.765 $ 0.765 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0117813791188444 $ 0.0117813791188444 $ 0.0117813791188444 Praegune hind: $ 0.01462 $ 0.01462 $ 0.01462 Lisateave zkLink (ZKL) hinna kohta

zkLink (ZKL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud zkLink (ZKL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZKL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZKL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZKL tokeni tokenoomikat, avastage ZKL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZKL Kas olete huvitatud zkLink (ZKL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZKL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ZKL MEXC-ist osta!

zkLink (ZKL) hinna ajalugu ZKL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZKL hinna ajalugu kohe!

ZKL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZKL võiks suunduda? Meie ZKL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZKL tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!