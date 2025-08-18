Rohkem infot ZKL

zkLink hind(ZKL)

1 ZKL/USD reaalajas hind:

+2.20%1D
USD
zkLink (ZKL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:21:18 (UTC+8)

zkLink (ZKL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.01574
$ 0.01574$ 0.01574
24 h kõrge

+0.32%

+2.20%

-12.73%

-12.73%

zkLink (ZKL) reaalajas hind on $ 0.01529. Viimase 24 tunni jooksul ZKL kaubeldud madalaim $ 0.01412 ja kõrgeim $ 0.01574 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZKLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.748212614127982 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0117813791188444.

Lüliajalise tootluse osas on ZKL muutunud +0.32% viimase tunni jooksul, +2.20% 24 tunni vältel -12.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

zkLink (ZKL) – turuteave

No.1453

32.95%

ETH

zkLink praegune turukapitalisatsioon on $ 5.04M $ 52.49K 24 tunnise kauplemismahuga. ZKL ringlev varu on 329.52M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.29M.

zkLink (ZKL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse zkLink tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0003291+2.20%
30 päeva$ -0.00291-15.99%
60 päeva$ -0.008-34.35%
90 päeva$ -0.05648-78.70%
zkLink Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZKL muutuse $ +0.0003291 (+2.20%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

zkLink 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00291 (-15.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

zkLink 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZKL $ -0.008 (-34.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

zkLink 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.05648 (-78.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada zkLink (ZKL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe zkLink hinnaajaloo lehte.

Mis on zkLink (ZKL)

zkLink aggregates and unifies liquidity across Layer 2 rollups and Layer 1 blockchains. zkLink offers two core solutions: zkLink Nova and zkLink X, using zero-knowledge technology to unify liquidity access across connected blockchains and rollups.

zkLink on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie zkLink investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZKL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse zkLink kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie zkLink ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

zkLink hinna ennustus (USD)

Kui palju on zkLink (ZKL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie zkLink (ZKL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida zkLink nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake zkLink hinna ennustust kohe!

zkLink (ZKL) tokenoomika

zkLink (ZKL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZKL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

zkLink (ZKL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas zkLink osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust zkLink osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZKL kohalike valuutade suhtes

1 zkLink(ZKL)/VND
402.35635
1 zkLink(ZKL)/AUD
A$0.0232408
1 zkLink(ZKL)/GBP
0.0111617
1 zkLink(ZKL)/EUR
0.0129965
1 zkLink(ZKL)/USD
$0.01529
1 zkLink(ZKL)/MYR
RM0.0643709
1 zkLink(ZKL)/TRY
0.6236791
1 zkLink(ZKL)/JPY
¥2.24763
1 zkLink(ZKL)/ARS
ARS$19.8312829
1 zkLink(ZKL)/RUB
1.2196833
1 zkLink(ZKL)/INR
1.3380279
1 zkLink(ZKL)/IDR
Rp246.6128687
1 zkLink(ZKL)/KRW
21.2359752
1 zkLink(ZKL)/PHP
0.8646495
1 zkLink(ZKL)/EGP
￡E.0.7383541
1 zkLink(ZKL)/BRL
R$0.082566
1 zkLink(ZKL)/CAD
C$0.0211002
1 zkLink(ZKL)/BDT
1.8568176
1 zkLink(ZKL)/NGN
23.4508846
1 zkLink(ZKL)/UAH
0.6301009
1 zkLink(ZKL)/VES
Bs2.06415
1 zkLink(ZKL)/CLP
$14.73956
1 zkLink(ZKL)/PKR
Rs4.3313512
1 zkLink(ZKL)/KZT
8.2781589
1 zkLink(ZKL)/THB
฿0.4955489
1 zkLink(ZKL)/TWD
NT$0.4591587
1 zkLink(ZKL)/AED
د.إ0.0561143
1 zkLink(ZKL)/CHF
Fr0.012232
1 zkLink(ZKL)/HKD
HK$0.1195678
1 zkLink(ZKL)/AMD
֏5.8447554
1 zkLink(ZKL)/MAD
.د.م0.1374571
1 zkLink(ZKL)/MXN
$0.2863817
1 zkLink(ZKL)/PLN
0.0556556
1 zkLink(ZKL)/RON
лв0.0660528
1 zkLink(ZKL)/SEK
kr0.1458666
1 zkLink(ZKL)/BGN
лв0.0255343
1 zkLink(ZKL)/HUF
Ft5.1672555
1 zkLink(ZKL)/CZK
0.3201726
1 zkLink(ZKL)/KWD
د.ك0.00466345
1 zkLink(ZKL)/ILS
0.0515273
1 zkLink(ZKL)/NOK
kr0.1554993
1 zkLink(ZKL)/NZD
$0.0256872

zkLink ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest zkLink võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse zkLink ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse zkLink kohta

Kui palju on zkLink (ZKL) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZKL hind USD on 0.01529 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZKL/USD hind?
Praegune hind ZKL/USD on $ 0.01529. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on zkLink turukapitalisatsioon?
ZKL turukapitalisatsioon on $ 5.04M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZKL ringlev varu?
ZKL ringlev varu on 329.52M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZKL (ATH) hind?
ZKL saavutab ATH hinna summas 0.748212614127982 USD.
Mis oli kõigi aegade ZKL madalaim (ATL) hind?
ZKL nägi ATL hinda summas 0.0117813791188444 USD.
Milline on ZKL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZKL kauplemismaht on $ 52.49K USD.
Kas ZKL sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZKL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZKL hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:21:18 (UTC+8)

Lahtiütlus

