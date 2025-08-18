zkLink (ZKL) reaalajas hind on $ 0.01529. Viimase 24 tunni jooksul ZKL kaubeldud madalaim $ 0.01412 ja kõrgeim $ 0.01574 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZKLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.748212614127982 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0117813791188444.
Lüliajalise tootluse osas on ZKL muutunud +0.32% viimase tunni jooksul, +2.20% 24 tunni vältel -12.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
zkLink (ZKL) – turuteave
zkLink praegune turukapitalisatsioon on $ 5.04M$ 52.49K 24 tunnise kauplemismahuga. ZKL ringlev varu on 329.52M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.29M.
zkLink (ZKL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse zkLink tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0003291
+2.20%
30 päeva
$ -0.00291
-15.99%
60 päeva
$ -0.008
-34.35%
90 päeva
$ -0.05648
-78.70%
zkLink Hinnamuutus täna
Täna registreeris ZKL muutuse $ +0.0003291 (+2.20%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
zkLink 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00291 (-15.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
zkLink 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZKL $ -0.008 (-34.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
zkLink 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.05648 (-78.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada zkLink (ZKL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
zkLink aggregates and unifies liquidity across Layer 2 rollups and Layer 1 blockchains. zkLink offers two core solutions: zkLink Nova and zkLink X, using zero-knowledge technology to unify liquidity access across connected blockchains and rollups.
zkLink hinna ennustus (USD)
Kui palju on zkLink (ZKL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie zkLink (ZKL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida zkLink nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
zkLink (ZKL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZKL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
