ZKsync (ZK) teave ZKSync is an Ethereum Layer 2 scaling solution that utilizes EVM-compatible ZK-SNARK roll-up technology. Ametlik veebisait: https://zksync.io/ Valge raamat: https://docs.zksync.io/ Plokiahela Explorer: https://explorer.zksync.io/ Ostke ZK kohe!

ZKsync (ZK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ZKsync (ZK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 473.72M $ 473.72M $ 473.72M Koguvaru: $ 13.74B $ 13.74B $ 13.74B Ringlev varu: $ 7.56B $ 7.56B $ 7.56B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.32B $ 1.32B $ 1.32B Kõigi aegade kõrgeim: $ 1 $ 1 $ 1 Kõigi aegade madalaim: $ 0.036894725006171095 $ 0.036894725006171095 $ 0.036894725006171095 Praegune hind: $ 0.0627 $ 0.0627 $ 0.0627 Lisateave ZKsync (ZK) hinna kohta

ZKsync (ZK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ZKsync (ZK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZK tokeni tokenoomikat, avastage ZK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZK Kas olete huvitatud ZKsync (ZK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ZK MEXC-ist osta!

ZKsync (ZK) hinna ajalugu ZK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZK hinna ajalugu kohe!

ZK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZK võiks suunduda? Meie ZK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZK tokeni hinna ennustust kohe!

