zkSwap Finance (ZF) teave zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders. Ametlik veebisait: https://zkswap.finance/ Valge raamat: https://docs.zkswap.finance/ Plokiahela Explorer: https://era.zksync.network/token/0x31C2c031fDc9d33e974f327Ab0d9883Eae06cA4A Ostke ZF kohe!

zkSwap Finance (ZF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage zkSwap Finance (ZF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Koguvaru: $ 775.24M $ 775.24M $ 775.24M Ringlev varu: $ 569.10M $ 569.10M $ 569.10M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.86M $ 2.86M $ 2.86M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000182139809719544 $ 0.000182139809719544 $ 0.000182139809719544 Praegune hind: $ 0.00286 $ 0.00286 $ 0.00286 Lisateave zkSwap Finance (ZF) hinna kohta

zkSwap Finance (ZF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud zkSwap Finance (ZF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZF tokeni tokenoomikat, avastage ZF tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZF Kas olete huvitatud zkSwap Finance (ZF) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZF ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ZF MEXC-ist osta!

zkSwap Finance (ZF) hinna ajalugu ZF hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZF hinna ajalugu kohe!

ZF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZF võiks suunduda? Meie ZF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZF tokeni hinna ennustust kohe!

