zkSwap Finance (ZF) reaalajas hind on $ 0.00313. Viimase 24 tunni jooksul ZF kaubeldud madalaim $ 0.00303 ja kõrgeim $ 0.00325 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08953665548952082 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000182139809719544.
Lüliajalise tootluse osas on ZF muutunud -0.64% viimase tunni jooksul, -1.56% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
zkSwap Finance (ZF) – turuteave
zkSwap Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 1.78M$ 17.82K 24 tunnise kauplemismahuga. ZF ringlev varu on 568.72M, mille koguvaru on 774902353.2752241. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.13M.
zkSwap Finance (ZF) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse zkSwap Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000499
-1.56%
30 päeva
$ +0.00044
+16.35%
60 päeva
$ +0.00074
+30.96%
90 päeva
$ -0.00014
-4.29%
zkSwap Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris ZF muutuse $ -0.0000499 (-1.56%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
zkSwap Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00044 (+16.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
zkSwap Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZF $ +0.00074 (+30.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
zkSwap Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00014 (-4.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada zkSwap Finance (ZF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.
zkSwap Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie zkSwap Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ZF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse zkSwap Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie zkSwap Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
zkSwap Finance hinna ennustus (USD)
Kui palju on zkSwap Finance (ZF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie zkSwap Finance (ZF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida zkSwap Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
zkSwap Finance (ZF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
zkSwap Finance (ZF) ostujuhend
Kas otsite, kuidas zkSwap Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust zkSwap Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
