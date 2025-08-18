Rohkem infot ZF

ZF Hinnainfo

ZF Valge raamat

ZF Ametlik veebisait

ZF Tokenoomika

ZF Hinnaprognoos

ZF Ajalugu

ZF – ostujuhend

ZF-usaldusraha valuutakonverter

ZF Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

zkSwap Finance logo

zkSwap Finance hind(ZF)

1 ZF/USD reaalajas hind:

$0.00313
$0.00313$0.00313
-1.57%1D
USD
zkSwap Finance (ZF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:40:52 (UTC+8)

zkSwap Finance (ZF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00303
$ 0.00303$ 0.00303
24 h madal
$ 0.00325
$ 0.00325$ 0.00325
24 h kõrge

$ 0.00303
$ 0.00303$ 0.00303

$ 0.00325
$ 0.00325$ 0.00325

$ 0.08953665548952082
$ 0.08953665548952082$ 0.08953665548952082

$ 0.000182139809719544
$ 0.000182139809719544$ 0.000182139809719544

-0.64%

-1.56%

0.00%

0.00%

zkSwap Finance (ZF) reaalajas hind on $ 0.00313. Viimase 24 tunni jooksul ZF kaubeldud madalaim $ 0.00303 ja kõrgeim $ 0.00325 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08953665548952082 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000182139809719544.

Lüliajalise tootluse osas on ZF muutunud -0.64% viimase tunni jooksul, -1.56% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

zkSwap Finance (ZF) – turuteave

No.1903

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

$ 17.82K
$ 17.82K$ 17.82K

$ 3.13M
$ 3.13M$ 3.13M

568.72M
568.72M 568.72M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

774,902,353.2752241
774,902,353.2752241 774,902,353.2752241

56.87%

ZKSYNCERA

zkSwap Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 1.78M $ 17.82K 24 tunnise kauplemismahuga. ZF ringlev varu on 568.72M, mille koguvaru on 774902353.2752241. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.13M.

zkSwap Finance (ZF) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse zkSwap Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000499-1.56%
30 päeva$ +0.00044+16.35%
60 päeva$ +0.00074+30.96%
90 päeva$ -0.00014-4.29%
zkSwap Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZF muutuse $ -0.0000499 (-1.56%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

zkSwap Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00044 (+16.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

zkSwap Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZF $ +0.00074 (+30.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

zkSwap Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00014 (-4.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada zkSwap Finance (ZF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe zkSwap Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on zkSwap Finance (ZF)

zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

zkSwap Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie zkSwap Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse zkSwap Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie zkSwap Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

zkSwap Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on zkSwap Finance (ZF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie zkSwap Finance (ZF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida zkSwap Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake zkSwap Finance hinna ennustust kohe!

zkSwap Finance (ZF) tokenoomika

zkSwap Finance (ZF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

zkSwap Finance (ZF) ostujuhend

Kas otsite, kuidas zkSwap Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust zkSwap Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZF kohalike valuutade suhtes

1 zkSwap Finance(ZF)/VND
82.36595
1 zkSwap Finance(ZF)/AUD
A$0.0047889
1 zkSwap Finance(ZF)/GBP
0.0022849
1 zkSwap Finance(ZF)/EUR
0.0026605
1 zkSwap Finance(ZF)/USD
$0.00313
1 zkSwap Finance(ZF)/MYR
RM0.0131773
1 zkSwap Finance(ZF)/TRY
0.1279544
1 zkSwap Finance(ZF)/JPY
¥0.46011
1 zkSwap Finance(ZF)/ARS
ARS$4.0543829
1 zkSwap Finance(ZF)/RUB
0.2492732
1 zkSwap Finance(ZF)/INR
0.2739063
1 zkSwap Finance(ZF)/IDR
Rp50.4838639
1 zkSwap Finance(ZF)/KRW
4.3471944
1 zkSwap Finance(ZF)/PHP
0.1777214
1 zkSwap Finance(ZF)/EGP
￡E.0.1509599
1 zkSwap Finance(ZF)/BRL
R$0.016902
1 zkSwap Finance(ZF)/CAD
C$0.0043194
1 zkSwap Finance(ZF)/BDT
0.3797003
1 zkSwap Finance(ZF)/NGN
4.7932507
1 zkSwap Finance(ZF)/UAH
0.1289873
1 zkSwap Finance(ZF)/VES
Bs0.42255
1 zkSwap Finance(ZF)/CLP
$3.01106
1 zkSwap Finance(ZF)/PKR
Rs0.8859152
1 zkSwap Finance(ZF)/KZT
1.6927979
1 zkSwap Finance(ZF)/THB
฿0.1012868
1 zkSwap Finance(ZF)/TWD
NT$0.0939939
1 zkSwap Finance(ZF)/AED
د.إ0.0114871
1 zkSwap Finance(ZF)/CHF
Fr0.002504
1 zkSwap Finance(ZF)/HKD
HK$0.0244766
1 zkSwap Finance(ZF)/AMD
֏1.196912
1 zkSwap Finance(ZF)/MAD
.د.م0.0281387
1 zkSwap Finance(ZF)/MXN
$0.0585623
1 zkSwap Finance(ZF)/PLN
0.0113619
1 zkSwap Finance(ZF)/RON
лв0.0135216
1 zkSwap Finance(ZF)/SEK
kr0.0298602
1 zkSwap Finance(ZF)/BGN
лв0.0052271
1 zkSwap Finance(ZF)/HUF
Ft1.0563437
1 zkSwap Finance(ZF)/CZK
0.065417
1 zkSwap Finance(ZF)/KWD
د.ك0.00095152
1 zkSwap Finance(ZF)/ILS
0.0105481
1 zkSwap Finance(ZF)/NOK
kr0.0318008
1 zkSwap Finance(ZF)/NZD
$0.0052584

zkSwap Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest zkSwap Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse zkSwap Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse zkSwap Finance kohta

Kui palju on zkSwap Finance (ZF) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZF hind USD on 0.00313 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZF/USD hind?
Praegune hind ZF/USD on $ 0.00313. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on zkSwap Finance turukapitalisatsioon?
ZF turukapitalisatsioon on $ 1.78M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZF ringlev varu?
ZF ringlev varu on 568.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZF (ATH) hind?
ZF saavutab ATH hinna summas 0.08953665548952082 USD.
Mis oli kõigi aegade ZF madalaim (ATL) hind?
ZF nägi ATL hinda summas 0.000182139809719544 USD.
Milline on ZF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZF kauplemismaht on $ 17.82K USD.
Kas ZF sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZF hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:40:52 (UTC+8)

zkSwap Finance (ZF) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ZF/USD kalkulaator

Summa

ZF
ZF
USD
USD

1 ZF = 0.00313 USD

Kauplemine: ZF

ZFUSDT
$0.00313
$0.00313$0.00313
-1.88%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu