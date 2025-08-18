Mis on zkSwap Finance (ZF)

zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

zkSwap Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie zkSwap Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida ZF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse zkSwap Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie zkSwap Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

zkSwap Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on zkSwap Finance (ZF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie zkSwap Finance (ZF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida zkSwap Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake zkSwap Finance hinna ennustust kohe!

zkSwap Finance (ZF) tokenoomika

zkSwap Finance (ZF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

zkSwap Finance (ZF) ostujuhend

Kas otsite, kuidas zkSwap Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust zkSwap Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZF kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

zkSwap Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest zkSwap Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse zkSwap Finance kohta Kui palju on zkSwap Finance (ZF) tänapäeval väärt? Reaalajas ZF hind USD on 0.00313 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZF/USD hind? $ 0.00313 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZF/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on zkSwap Finance turukapitalisatsioon? ZF turukapitalisatsioon on $ 1.78M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZF ringlev varu? ZF ringlev varu on 568.72M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZF (ATH) hind? ZF saavutab ATH hinna summas 0.08953665548952082 USD . Mis oli kõigi aegade ZF madalaim (ATL) hind? ZF nägi ATL hinda summas 0.000182139809719544 USD . Milline on ZF kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZF kauplemismaht on $ 17.82K USD . Kas ZF sel aastal kõrgemale ka suundub? ZF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZF hinna ennustust

zkSwap Finance (ZF) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-17 18:11:00 Valdkonna uudised Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion 08-17 11:15:00 Valdkonna uudised Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.