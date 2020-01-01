Zeta (ZEX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Zeta (ZEX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Zeta (ZEX) teave Zeta Markets is building the best crypto perpetuals exchange, powered by Solana, the blockchain leading crypto mass adoption. Ametlik veebisait: https://www.zeta.markets/ Valge raamat: https://docs.zeta.markets/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/ZEXy1pqteRu3n13kdyh4LwPQknkFk3GzmMYMuNadWPo Ostke ZEX kohe!

Zeta (ZEX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Zeta (ZEX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.57M $ 13.57M $ 13.57M Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 187.77M $ 187.77M $ 187.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 72.26M $ 72.26M $ 72.26M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1 $ 1 $ 1 Kõigi aegade madalaim: $ 0.022795380725593794 $ 0.022795380725593794 $ 0.022795380725593794 Praegune hind: $ 0.07226 $ 0.07226 $ 0.07226 Lisateave Zeta (ZEX) hinna kohta

Zeta (ZEX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Zeta (ZEX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZEX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZEX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZEX tokeni tokenoomikat, avastage ZEX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZEX Kas olete huvitatud Zeta (ZEX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZEX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ZEX MEXC-ist osta!

Zeta (ZEX) hinna ajalugu ZEX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZEX hinna ajalugu kohe!

ZEX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZEX võiks suunduda? Meie ZEX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZEX tokeni hinna ennustust kohe!

