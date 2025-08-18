Zeta (ZEX) reaalajas hind on $ 0.086. Viimase 24 tunni jooksul ZEX kaubeldud madalaim $ 0.086 ja kõrgeim $ 0.086 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.21381512670815891 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.022795380725593794.
Lüliajalise tootluse osas on ZEX muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +6.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Zeta (ZEX) – turuteave
$ 16.15M
$ 0.00
$ 86.00M
187.77M
1,000,000,000
999,997,663.262082
18.77%
SOL
Zeta praegune turukapitalisatsioon on $ 16.15M$ 0.00 24 tunnise kauplemismahuga. ZEX ringlev varu on 187.77M, mille koguvaru on 999997663.262082. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 86.00M.
Zeta (ZEX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Zeta tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.00399
+4.86%
60 päeva
$ -0.07419
-46.32%
90 päeva
$ +0.05969
+226.87%
Zeta Hinnamuutus täna
Täna registreeris ZEX muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Zeta 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00399 (+4.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Zeta 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZEX $ -0.07419 (-46.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Zeta 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.05969 (+226.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Zeta (ZEX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Zeta Markets is building the best crypto perpetuals exchange, powered by Solana, the blockchain leading crypto mass adoption.
Zeta on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Zeta investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ZEX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Zeta kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Zeta ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Zeta hinna ennustus (USD)
Kui palju on Zeta (ZEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zeta (ZEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zeta nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Zeta (ZEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Zeta (ZEX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Zeta osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Zeta osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.