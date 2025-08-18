Rohkem infot ZEX

ZEX Hinnainfo

ZEX Valge raamat

ZEX Ametlik veebisait

ZEX Tokenoomika

ZEX Hinnaprognoos

ZEX Ajalugu

ZEX – ostujuhend

ZEX-usaldusraha valuutakonverter

ZEX Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Zeta logo

Zeta hind(ZEX)

1 ZEX/USD reaalajas hind:

$0.086
$0.086$0.086
0.00%1D
USD
Zeta (ZEX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:08:59 (UTC+8)

Zeta (ZEX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.086
$ 0.086$ 0.086
24 h madal
$ 0.086
$ 0.086$ 0.086
24 h kõrge

$ 0.086
$ 0.086$ 0.086

$ 0.086
$ 0.086$ 0.086

$ 0.21381512670815891
$ 0.21381512670815891$ 0.21381512670815891

$ 0.022795380725593794
$ 0.022795380725593794$ 0.022795380725593794

0.00%

0.00%

+6.77%

+6.77%

Zeta (ZEX) reaalajas hind on $ 0.086. Viimase 24 tunni jooksul ZEX kaubeldud madalaim $ 0.086 ja kõrgeim $ 0.086 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.21381512670815891 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.022795380725593794.

Lüliajalise tootluse osas on ZEX muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +6.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zeta (ZEX) – turuteave

No.996

$ 16.15M
$ 16.15M$ 16.15M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 86.00M
$ 86.00M$ 86.00M

187.77M
187.77M 187.77M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,997,663.262082
999,997,663.262082 999,997,663.262082

18.77%

SOL

Zeta praegune turukapitalisatsioon on $ 16.15M $ 0.00 24 tunnise kauplemismahuga. ZEX ringlev varu on 187.77M, mille koguvaru on 999997663.262082. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 86.00M.

Zeta (ZEX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Zeta tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.00399+4.86%
60 päeva$ -0.07419-46.32%
90 päeva$ +0.05969+226.87%
Zeta Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZEX muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Zeta 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00399 (+4.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Zeta 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZEX $ -0.07419 (-46.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Zeta 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.05969 (+226.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Zeta (ZEX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Zeta hinnaajaloo lehte.

Mis on Zeta (ZEX)

Zeta Markets is building the best crypto perpetuals exchange, powered by Solana, the blockchain leading crypto mass adoption.

Zeta on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Zeta investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZEX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Zeta kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Zeta ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Zeta hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zeta (ZEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zeta (ZEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zeta nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zeta hinna ennustust kohe!

Zeta (ZEX) tokenoomika

Zeta (ZEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Zeta (ZEX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Zeta osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Zeta osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZEX kohalike valuutade suhtes

1 Zeta(ZEX)/VND
2,263.09
1 Zeta(ZEX)/AUD
A$0.13072
1 Zeta(ZEX)/GBP
0.06278
1 Zeta(ZEX)/EUR
0.0731
1 Zeta(ZEX)/USD
$0.086
1 Zeta(ZEX)/MYR
RM0.36206
1 Zeta(ZEX)/TRY
3.50794
1 Zeta(ZEX)/JPY
¥12.642
1 Zeta(ZEX)/ARS
ARS$111.54286
1 Zeta(ZEX)/RUB
6.85506
1 Zeta(ZEX)/INR
7.52586
1 Zeta(ZEX)/IDR
Rp1,387.09658
1 Zeta(ZEX)/KRW
119.44368
1 Zeta(ZEX)/PHP
4.8633
1 Zeta(ZEX)/EGP
￡E.4.15036
1 Zeta(ZEX)/BRL
R$0.4644
1 Zeta(ZEX)/CAD
C$0.11868
1 Zeta(ZEX)/BDT
10.44384
1 Zeta(ZEX)/NGN
131.90164
1 Zeta(ZEX)/UAH
3.54406
1 Zeta(ZEX)/VES
Bs11.61
1 Zeta(ZEX)/CLP
$82.904
1 Zeta(ZEX)/PKR
Rs24.36208
1 Zeta(ZEX)/KZT
46.56126
1 Zeta(ZEX)/THB
฿2.7778
1 Zeta(ZEX)/TWD
NT$2.58258
1 Zeta(ZEX)/AED
د.إ0.31562
1 Zeta(ZEX)/CHF
Fr0.0688
1 Zeta(ZEX)/HKD
HK$0.67252
1 Zeta(ZEX)/AMD
֏32.87436
1 Zeta(ZEX)/MAD
.د.م0.77314
1 Zeta(ZEX)/MXN
$1.62282
1 Zeta(ZEX)/PLN
0.31304
1 Zeta(ZEX)/RON
лв0.37152
1 Zeta(ZEX)/SEK
kr0.8213
1 Zeta(ZEX)/BGN
лв0.14362
1 Zeta(ZEX)/HUF
Ft29.0336
1 Zeta(ZEX)/CZK
1.7974
1 Zeta(ZEX)/KWD
د.ك0.02623
1 Zeta(ZEX)/ILS
0.28982
1 Zeta(ZEX)/NOK
kr0.87634
1 Zeta(ZEX)/NZD
$0.14448

Zeta ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Zeta võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Zeta ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zeta kohta

Kui palju on Zeta (ZEX) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZEX hind USD on 0.086 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZEX/USD hind?
Praegune hind ZEX/USD on $ 0.086. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zeta turukapitalisatsioon?
ZEX turukapitalisatsioon on $ 16.15M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZEX ringlev varu?
ZEX ringlev varu on 187.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZEX (ATH) hind?
ZEX saavutab ATH hinna summas 0.21381512670815891 USD.
Mis oli kõigi aegade ZEX madalaim (ATL) hind?
ZEX nägi ATL hinda summas 0.022795380725593794 USD.
Milline on ZEX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZEX kauplemismaht on $ 0.00 USD.
Kas ZEX sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZEX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:08:59 (UTC+8)

Zeta (ZEX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ZEX/USD kalkulaator

Summa

ZEX
ZEX
USD
USD

1 ZEX = 0.086 USD

Kauplemine: ZEX

ZEXUSDT
$0.086
$0.086$0.086
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu