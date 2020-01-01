Zeus (ZEUSETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Zeus (ZEUSETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Zeus (ZEUSETH) teave Meet Zeus, Pepe’s loyal dog and the mythical brainchild of Matt Furie. Ametlik veebisait: https://www.truezeuscoin.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x4D4574f50dd8B9dBe623cF329DCc78D76935E610 Ostke ZEUSETH kohe!

Zeus (ZEUSETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Zeus (ZEUSETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Koguvaru: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Ringlev varu: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000000189 $ 0.000000189 $ 0.000000189 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000002559682468 $ 0.000000002559682468 $ 0.000000002559682468 Praegune hind: $ 0.000000002645 $ 0.000000002645 $ 0.000000002645 Lisateave Zeus (ZEUSETH) hinna kohta

Zeus (ZEUSETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Zeus (ZEUSETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZEUSETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZEUSETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZEUSETH tokeni tokenoomikat, avastage ZEUSETH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZEUSETH Kas olete huvitatud Zeus (ZEUSETH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZEUSETH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ZEUSETH MEXC-ist osta!

Zeus (ZEUSETH) hinna ajalugu ZEUSETH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZEUSETH hinna ajalugu kohe!

ZEUSETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZEUSETH võiks suunduda? Meie ZEUSETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZEUSETH tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!