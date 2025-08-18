ZETRIX (ZETRIX) reaalajas hind on $ 16.424. Viimase 24 tunni jooksul ZETRIX kaubeldud madalaim $ 16.372 ja kõrgeim $ 16.501 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZETRIXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 22.05768378707389 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 10.2228296356224.
Lüliajalise tootluse osas on ZETRIX muutunud -0.05% viimase tunni jooksul, -0.43% 24 tunni vältel +0.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ZETRIX (ZETRIX) – turuteave
ZETRIX praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 304.21K 24 tunnise kauplemismahuga. ZETRIX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1161169316. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.66B.
ZETRIX (ZETRIX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ZETRIX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.07093
-0.43%
30 päeva
$ +0.113
+0.69%
60 päeva
$ -0.677
-3.96%
90 päeva
$ -1.529
-8.52%
ZETRIX Hinnamuutus täna
Täna registreeris ZETRIX muutuse $ -0.07093 (-0.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ZETRIX 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.113 (+0.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ZETRIX 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZETRIX $ -0.677 (-3.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ZETRIX 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.529 (-8.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ZETRIX (ZETRIX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Zetrix is a Layer-1 Public Blockchain designed for Government and Enterprise level Web3 applications. Zetrix builds next generation real-world applications harnessing AI and Blockchain Technologies. The Zetrix network proudly collaborates and connects with China’s National Blockchain, Xinghuo Blockchain Infrastructure & Facilities, enabling cross-border data transfer and is compatible with leading Public Chains such as Ethereum and Private Chains such as Hyperledger.
ZETRIX hinna ennustus (USD)
Kui palju on ZETRIX (ZETRIX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZETRIX (ZETRIX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZETRIX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ZETRIX (ZETRIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZETRIX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
