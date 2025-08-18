Mis on ZETRIX (ZETRIX)

Zetrix is a Layer-1 Public Blockchain designed for Government and Enterprise level Web3 applications. Zetrix builds next generation real-world applications harnessing AI and Blockchain Technologies. The Zetrix network proudly collaborates and connects with China’s National Blockchain, Xinghuo Blockchain Infrastructure & Facilities, enabling cross-border data transfer and is compatible with leading Public Chains such as Ethereum and Private Chains such as Hyperledger.

Kui palju on ZETRIX (ZETRIX) tänapäeval väärt? Reaalajas ZETRIX hind USD on 16.424 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZETRIX/USD hind? $ 16.424 . Milline on ZETRIX turukapitalisatsioon? ZETRIX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZETRIX ringlev varu? ZETRIX ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZETRIX (ATH) hind? ZETRIX saavutab ATH hinna summas 22.05768378707389 USD . Mis oli kõigi aegade ZETRIX madalaim (ATL) hind? ZETRIX nägi ATL hinda summas 10.2228296356224 USD . Milline on ZETRIX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZETRIX kauplemismaht on $ 304.21K USD .

ZETRIX (ZETRIX) Olulised valdkonna uudised

