ZETRIX hind(ZETRIX)

1 ZETRIX/USD reaalajas hind:

$16.424
$16.424$16.424
-0.43%1D
USD
ZETRIX (ZETRIX) reaalajas hinnagraafik
ZETRIX (ZETRIX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 16.372
$ 16.372$ 16.372
24 h madal
$ 16.501
$ 16.501$ 16.501
24 h kõrge

$ 16.372
$ 16.372$ 16.372

$ 16.501
$ 16.501$ 16.501

$ 22.05768378707389
$ 22.05768378707389$ 22.05768378707389

$ 10.2228296356224
$ 10.2228296356224$ 10.2228296356224

-0.05%

-0.43%

+0.79%

+0.79%

ZETRIX (ZETRIX) reaalajas hind on $ 16.424. Viimase 24 tunni jooksul ZETRIX kaubeldud madalaim $ 16.372 ja kõrgeim $ 16.501 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZETRIXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 22.05768378707389 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 10.2228296356224.

Lüliajalise tootluse osas on ZETRIX muutunud -0.05% viimase tunni jooksul, -0.43% 24 tunni vältel +0.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ZETRIX (ZETRIX) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 304.21K
$ 304.21K$ 304.21K

$ 34.66B
$ 34.66B$ 34.66B

0.00
0.00 0.00

2,110,067,061.24
2,110,067,061.24 2,110,067,061.24

1,161,169,316
1,161,169,316 1,161,169,316

0.00%

ZETRIX

ZETRIX praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 304.21K 24 tunnise kauplemismahuga. ZETRIX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1161169316. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.66B.

ZETRIX (ZETRIX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ZETRIX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.07093-0.43%
30 päeva$ +0.113+0.69%
60 päeva$ -0.677-3.96%
90 päeva$ -1.529-8.52%
ZETRIX Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZETRIX muutuse $ -0.07093 (-0.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ZETRIX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.113 (+0.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ZETRIX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZETRIX $ -0.677 (-3.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ZETRIX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.529 (-8.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ZETRIX (ZETRIX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Mis on ZETRIX (ZETRIX)

Zetrix is a Layer-1 Public Blockchain designed for Government and Enterprise level Web3 applications. Zetrix builds next generation real-world applications harnessing AI and Blockchain Technologies. The Zetrix network proudly collaborates and connects with China’s National Blockchain, Xinghuo Blockchain Infrastructure & Facilities, enabling cross-border data transfer and is compatible with leading Public Chains such as Ethereum and Private Chains such as Hyperledger.

ZETRIX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ZETRIX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida ZETRIX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ZETRIX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ZETRIX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ZETRIX hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZETRIX (ZETRIX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZETRIX (ZETRIX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZETRIX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

ZETRIX (ZETRIX) tokenoomika

ZETRIX (ZETRIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZETRIX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kas otsite, kuidas ZETRIX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ZETRIX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZETRIX kohalike valuutade suhtes

1 ZETRIX(ZETRIX)/VND
432,197.56
1 ZETRIX(ZETRIX)/AUD
A$25.12872
1 ZETRIX(ZETRIX)/GBP
11.98952
1 ZETRIX(ZETRIX)/EUR
13.9604
1 ZETRIX(ZETRIX)/USD
$16.424
1 ZETRIX(ZETRIX)/MYR
RM69.14504
1 ZETRIX(ZETRIX)/TRY
671.41312
1 ZETRIX(ZETRIX)/JPY
¥2,414.328
1 ZETRIX(ZETRIX)/ARS
ARS$21,274.49992
1 ZETRIX(ZETRIX)/RUB
1,308.00736
1 ZETRIX(ZETRIX)/INR
1,437.26424
1 ZETRIX(ZETRIX)/IDR
Rp264,903.18872
1 ZETRIX(ZETRIX)/KRW
22,810.96512
1 ZETRIX(ZETRIX)/PHP
932.55472
1 ZETRIX(ZETRIX)/EGP
￡E.792.12952
1 ZETRIX(ZETRIX)/BRL
R$88.6896
1 ZETRIX(ZETRIX)/CAD
C$22.66512
1 ZETRIX(ZETRIX)/BDT
1,992.39544
1 ZETRIX(ZETRIX)/NGN
25,151.54936
1 ZETRIX(ZETRIX)/UAH
676.83304
1 ZETRIX(ZETRIX)/VES
Bs2,217.24
1 ZETRIX(ZETRIX)/CLP
$15,799.888
1 ZETRIX(ZETRIX)/PKR
Rs4,648.64896
1 ZETRIX(ZETRIX)/KZT
8,882.59192
1 ZETRIX(ZETRIX)/THB
฿531.48064
1 ZETRIX(ZETRIX)/TWD
NT$493.21272
1 ZETRIX(ZETRIX)/AED
د.إ60.27608
1 ZETRIX(ZETRIX)/CHF
Fr13.1392
1 ZETRIX(ZETRIX)/HKD
HK$128.43568
1 ZETRIX(ZETRIX)/AMD
֏6,280.5376
1 ZETRIX(ZETRIX)/MAD
.د.م147.65176
1 ZETRIX(ZETRIX)/MXN
$307.29304
1 ZETRIX(ZETRIX)/PLN
59.61912
1 ZETRIX(ZETRIX)/RON
лв70.95168
1 ZETRIX(ZETRIX)/SEK
kr156.68496
1 ZETRIX(ZETRIX)/BGN
лв27.42808
1 ZETRIX(ZETRIX)/HUF
Ft5,542.93576
1 ZETRIX(ZETRIX)/CZK
343.2616
1 ZETRIX(ZETRIX)/KWD
د.ك4.992896
1 ZETRIX(ZETRIX)/ILS
55.34888
1 ZETRIX(ZETRIX)/NOK
kr166.86784
1 ZETRIX(ZETRIX)/NZD
$27.59232

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ZETRIX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ZETRIX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Valge raamat
Üksuse ZETRIX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZETRIX kohta

Kui palju on ZETRIX (ZETRIX) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZETRIX hind USD on 16.424 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZETRIX/USD hind?
Praegune hind ZETRIX/USD on $ 16.424. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ZETRIX turukapitalisatsioon?
ZETRIX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZETRIX ringlev varu?
ZETRIX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZETRIX (ATH) hind?
ZETRIX saavutab ATH hinna summas 22.05768378707389 USD.
Mis oli kõigi aegade ZETRIX madalaim (ATL) hind?
ZETRIX nägi ATL hinda summas 10.2228296356224 USD.
Milline on ZETRIX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZETRIX kauplemismaht on $ 304.21K USD.
Kas ZETRIX sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZETRIX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZETRIX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

