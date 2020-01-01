ZeroLend (ZERO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ZeroLend (ZERO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ZeroLend (ZERO) teave ZeroLend is one of the largest lending markets in DeFi with domination on Linea, zkSync, Manta, X Layer and Blast with a focus on liquid restaking tokens (LRTs) lending, real world assets (RWAs) lending, and account abstraction with over 200+ million in TVL. Ametlik veebisait: https://zerolend.xyz/ Valge raamat: https://docs.zerolend.xyz/ Plokiahela Explorer: https://lineascan.build/token/0x78354f8DcCB269a615A7e0a24f9B0718FDC3C7A7 Ostke ZERO kohe!

ZeroLend (ZERO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ZeroLend (ZERO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.09M $ 3.09M $ 3.09M Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 54.87B $ 54.87B $ 54.87B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.63M $ 5.63M $ 5.63M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0024776 $ 0.0024776 $ 0.0024776 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000031154749938451 $ 0.000031154749938451 $ 0.000031154749938451 Praegune hind: $ 0.00005628 $ 0.00005628 $ 0.00005628 Lisateave ZeroLend (ZERO) hinna kohta

ZeroLend (ZERO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ZeroLend (ZERO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZERO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZERO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZERO tokeni tokenoomikat, avastage ZERO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZERO Kas olete huvitatud ZeroLend (ZERO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZERO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ZERO MEXC-ist osta!

ZeroLend (ZERO) hinna ajalugu ZERO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZERO hinna ajalugu kohe!

ZERO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZERO võiks suunduda? Meie ZERO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZERO tokeni hinna ennustust kohe!

