ZeroLend (ZERO) reaalajas hind on $ 0.00006048. Viimase 24 tunni jooksul ZERO kaubeldud madalaim $ 0.00005943 ja kõrgeim $ 0.00006378 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZEROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.001404913233005357 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000031154749938451.
Lüliajalise tootluse osas on ZERO muutunud -1.52% viimase tunni jooksul, -2.42% 24 tunni vältel +5.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ZeroLend (ZERO) – turuteave
No.1624
$ 3.32M
$ 3.32M
$ 56.28K
$ 56.28K
$ 6.05M
$ 6.05M
54.87B
54.87B
100,000,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000
54.86%
LINEA
ZeroLend praegune turukapitalisatsioon on $ 3.32M$ 56.28K 24 tunnise kauplemismahuga. ZERO ringlev varu on 54.87B, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.05M.
ZeroLend (ZERO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ZeroLend tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000015063
-2.42%
30 päeva
$ +0.0000093
+18.17%
60 päeva
$ +0.00002
+49.40%
90 päeva
$ -0.00002699
-30.86%
ZeroLend Hinnamuutus täna
Täna registreeris ZERO muutuse $ -0.0000015063 (-2.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ZeroLend 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000093 (+18.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ZeroLend 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZERO $ +0.00002 (+49.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ZeroLend 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00002699 (-30.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ZeroLend (ZERO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ZeroLend is one of the largest lending markets in DeFi with domination on Linea, zkSync, Manta, X Layer and Blast with a focus on liquid restaking tokens (LRTs) lending, real world assets (RWAs) lending, and account abstraction with over 200+ million in TVL.
ZeroLend on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ZeroLend investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ZERO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ZeroLend kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ZeroLend ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ZeroLend hinna ennustus (USD)
Kui palju on ZeroLend (ZERO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZeroLend (ZERO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZeroLend nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ZeroLend (ZERO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZERO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ZeroLend (ZERO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ZeroLend osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ZeroLend osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
