zkRace (ZERC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi zkRace (ZERC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

zkRace (ZERC) teave zkRace is a front-running web3 horse racing game and the world's 1st cutting-edge zk-rollup infrastructure tailored for GameFi. Ametlik veebisait: https://www.zkrace.com Valge raamat: https://zkrace.gitbook.io/whitepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xf8428A5a99cb452Ea50B6Ea70b052DaA3dF4934F Ostke ZERC kohe!

zkRace (ZERC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage zkRace (ZERC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Koguvaru: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Ringlev varu: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.4774 $ 0.4774 $ 0.4774 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02476971779488257 $ 0.02476971779488257 $ 0.02476971779488257 Praegune hind: $ 0.0261 $ 0.0261 $ 0.0261 Lisateave zkRace (ZERC) hinna kohta

zkRace (ZERC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud zkRace (ZERC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZERC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZERC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZERC tokeni tokenoomikat, avastage ZERC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZERC Kas olete huvitatud zkRace (ZERC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZERC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ZERC MEXC-ist osta!

zkRace (ZERC) hinna ajalugu ZERC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZERC hinna ajalugu kohe!

ZERC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZERC võiks suunduda? Meie ZERC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZERC tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!