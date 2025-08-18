zkRace (ZERC) reaalajas hind on $ 0.0258. Viimase 24 tunni jooksul ZERC kaubeldud madalaim $ 0.0257 ja kõrgeim $ 0.0262 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZERCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.260150868374126 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02476971779488257.
Lüliajalise tootluse osas on ZERC muutunud +0.38% viimase tunni jooksul, +0.38% 24 tunni vältel +0.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
zkRace (ZERC) – turuteave
No.1660
$ 3.10M
$ 99.56K
$ 3.10M
120.00M
120,000,000
120,000,000
100.00%
ETH
zkRace praegune turukapitalisatsioon on $ 3.10M$ 99.56K 24 tunnise kauplemismahuga. ZERC ringlev varu on 120.00M, mille koguvaru on 120000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.10M.
zkRace (ZERC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse zkRace tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000098
+0.38%
30 päeva
$ -0.0052
-16.78%
60 päeva
$ -0.0047
-15.41%
90 päeva
$ -0.0068
-20.86%
zkRace Hinnamuutus täna
Täna registreeris ZERC muutuse $ +0.000098 (+0.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
zkRace 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0052 (-16.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
zkRace 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZERC $ -0.0047 (-15.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
zkRace 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0068 (-20.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada zkRace (ZERC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
zkRace is a front-running web3 horse racing game and the world's 1st cutting-edge zk-rollup infrastructure tailored for GameFi.
zkRace on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie zkRace investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ZERC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse zkRace kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie zkRace ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
zkRace hinna ennustus (USD)
Kui palju on zkRace (ZERC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie zkRace (ZERC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida zkRace nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
zkRace (ZERC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZERC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
zkRace (ZERC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas zkRace osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust zkRace osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.