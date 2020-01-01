Zentry (ZENT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Zentry (ZENT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Zentry (ZENT) teave Zentry is the Gaming Superlayer built to bring the MMORPG experience to real life. It is the game of games that unites the world’s 3 billion gamers from countless games and platforms, both digital and physical, into a unified Play Economy. Ametlik veebisait: https://zentry.com/ Valge raamat: https://zentry.com/whitepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xdBB7a34Bf10169d6d2D0d02A6cbb436cF4381BFa Ostke ZENT kohe!

Zentry (ZENT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Zentry (ZENT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 51.22M $ 51.22M $ 51.22M Koguvaru: $ 9.71B $ 9.71B $ 9.71B Ringlev varu: $ 6.95B $ 6.95B $ 6.95B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 71.56M $ 71.56M $ 71.56M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Kõigi aegade madalaim: $ 0.007081015497129782 $ 0.007081015497129782 $ 0.007081015497129782 Praegune hind: $ 0.007372 $ 0.007372 $ 0.007372 Lisateave Zentry (ZENT) hinna kohta

Zentry (ZENT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Zentry (ZENT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZENT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZENT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZENT tokeni tokenoomikat, avastage ZENT tokeni reaalajas hinda!

Zentry (ZENT) hinna ajalugu ZENT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZENT hinna ajalugu kohe!

ZENT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZENT võiks suunduda? Meie ZENT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZENT tokeni hinna ennustust kohe!

