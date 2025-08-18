Mis on Zentry (ZENT)

Zentry is the Gaming Superlayer built to bring the MMORPG experience to real life. It is the game of games that unites the world’s 3 billion gamers from countless games and platforms, both digital and physical, into a unified Play Economy.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zentry kohta Kui palju on Zentry (ZENT) tänapäeval väärt? Reaalajas ZENT hind USD on 0.007774 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZENT/USD hind? $ 0.007774 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZENT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Zentry turukapitalisatsioon? ZENT turukapitalisatsioon on $ 54.01M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZENT ringlev varu? ZENT ringlev varu on 6.95B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZENT (ATH) hind? ZENT saavutab ATH hinna summas 0.045346562276934003 USD . Mis oli kõigi aegade ZENT madalaim (ATL) hind? ZENT nägi ATL hinda summas 0.007081015497129782 USD . Milline on ZENT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZENT kauplemismaht on $ 2.12M USD . Kas ZENT sel aastal kõrgemale ka suundub? ZENT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZENT hinna ennustust

