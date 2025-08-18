Rohkem infot ZENT

ZENT Hinnainfo

ZENT Valge raamat

ZENT Ametlik veebisait

ZENT Tokenoomika

ZENT Hinnaprognoos

ZENT Ajalugu

ZENT – ostujuhend

ZENT-usaldusraha valuutakonverter

ZENT Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Zentry logo

Zentry hind(ZENT)

1 ZENT/USD reaalajas hind:

$0.007776
$0.007776$0.007776
-1.38%1D
USD
Zentry (ZENT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:30:02 (UTC+8)

Zentry (ZENT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.007462
$ 0.007462$ 0.007462
24 h madal
$ 0.007987
$ 0.007987$ 0.007987
24 h kõrge

$ 0.007462
$ 0.007462$ 0.007462

$ 0.007987
$ 0.007987$ 0.007987

$ 0.045346562276934003
$ 0.045346562276934003$ 0.045346562276934003

$ 0.007081015497129782
$ 0.007081015497129782$ 0.007081015497129782

+0.06%

-1.38%

-7.25%

-7.25%

Zentry (ZENT) reaalajas hind on $ 0.007774. Viimase 24 tunni jooksul ZENT kaubeldud madalaim $ 0.007462 ja kõrgeim $ 0.007987 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZENTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.045346562276934003 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.007081015497129782.

Lüliajalise tootluse osas on ZENT muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -1.38% 24 tunni vältel -7.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zentry (ZENT) – turuteave

No.561

$ 54.01M
$ 54.01M$ 54.01M

$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M

$ 75.46M
$ 75.46M$ 75.46M

6.95B
6.95B 6.95B

9,706,992,814.355925
9,706,992,814.355925 9,706,992,814.355925

ETH

Zentry praegune turukapitalisatsioon on $ 54.01M $ 2.12M 24 tunnise kauplemismahuga. ZENT ringlev varu on 6.95B, mille koguvaru on 9706992814.355925. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Zentry (ZENT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Zentry tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00010881-1.38%
30 päeva$ -0.001355-14.85%
60 päeva$ -0.000307-3.80%
90 päeva$ -0.003518-31.16%
Zentry Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZENT muutuse $ -0.00010881 (-1.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Zentry 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001355 (-14.85%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Zentry 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZENT $ -0.000307 (-3.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Zentry 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003518 (-31.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Zentry (ZENT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Zentry hinnaajaloo lehte.

Mis on Zentry (ZENT)

Zentry is the Gaming Superlayer built to bring the MMORPG experience to real life. It is the game of games that unites the world’s 3 billion gamers from countless games and platforms, both digital and physical, into a unified Play Economy.

Zentry on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Zentry investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZENT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Zentry kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Zentry ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Zentry hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zentry (ZENT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zentry (ZENT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zentry nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zentry hinna ennustust kohe!

Zentry (ZENT) tokenoomika

Zentry (ZENT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZENT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Zentry (ZENT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Zentry osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Zentry osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZENT kohalike valuutade suhtes

1 Zentry(ZENT)/VND
204.57281
1 Zentry(ZENT)/AUD
A$0.01189422
1 Zentry(ZENT)/GBP
0.00567502
1 Zentry(ZENT)/EUR
0.0066079
1 Zentry(ZENT)/USD
$0.007774
1 Zentry(ZENT)/MYR
RM0.03272854
1 Zentry(ZENT)/TRY
0.3175679
1 Zentry(ZENT)/JPY
¥1.142778
1 Zentry(ZENT)/ARS
ARS$10.06989542
1 Zentry(ZENT)/RUB
0.61912136
1 Zentry(ZENT)/INR
0.68030274
1 Zentry(ZENT)/IDR
Rp125.38707922
1 Zentry(ZENT)/KRW
10.79715312
1 Zentry(ZENT)/PHP
0.4396197
1 Zentry(ZENT)/EGP
￡E.0.37478454
1 Zentry(ZENT)/BRL
R$0.0419796
1 Zentry(ZENT)/CAD
C$0.01072812
1 Zentry(ZENT)/BDT
0.94407456
1 Zentry(ZENT)/NGN
11.92329476
1 Zentry(ZENT)/UAH
0.32036654
1 Zentry(ZENT)/VES
Bs1.04949
1 Zentry(ZENT)/CLP
$7.494136
1 Zentry(ZENT)/PKR
Rs2.20221872
1 Zentry(ZENT)/KZT
4.20892134
1 Zentry(ZENT)/THB
฿0.25156664
1 Zentry(ZENT)/TWD
NT$0.23345322
1 Zentry(ZENT)/AED
د.إ0.02853058
1 Zentry(ZENT)/CHF
Fr0.0062192
1 Zentry(ZENT)/HKD
HK$0.06079268
1 Zentry(ZENT)/AMD
֏2.97168924
1 Zentry(ZENT)/MAD
.د.م0.06988826
1 Zentry(ZENT)/MXN
$0.14560702
1 Zentry(ZENT)/PLN
0.02821962
1 Zentry(ZENT)/RON
лв0.03358368
1 Zentry(ZENT)/SEK
kr0.07416396
1 Zentry(ZENT)/BGN
лв0.01298258
1 Zentry(ZENT)/HUF
Ft2.62279212
1 Zentry(ZENT)/CZK
0.16255434
1 Zentry(ZENT)/KWD
د.ك0.00237107
1 Zentry(ZENT)/ILS
0.02619838
1 Zentry(ZENT)/NOK
kr0.07898384
1 Zentry(ZENT)/NZD
$0.01306032

Zentry ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Zentry võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Zentry ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zentry kohta

Kui palju on Zentry (ZENT) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZENT hind USD on 0.007774 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZENT/USD hind?
Praegune hind ZENT/USD on $ 0.007774. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zentry turukapitalisatsioon?
ZENT turukapitalisatsioon on $ 54.01M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZENT ringlev varu?
ZENT ringlev varu on 6.95B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZENT (ATH) hind?
ZENT saavutab ATH hinna summas 0.045346562276934003 USD.
Mis oli kõigi aegade ZENT madalaim (ATL) hind?
ZENT nägi ATL hinda summas 0.007081015497129782 USD.
Milline on ZENT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZENT kauplemismaht on $ 2.12M USD.
Kas ZENT sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZENT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZENT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:30:02 (UTC+8)

Zentry (ZENT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ZENT/USD kalkulaator

Summa

ZENT
ZENT
USD
USD

1 ZENT = 0.007774 USD

Kauplemine: ZENT

ZENTUSDT
$0.007776
$0.007776$0.007776
-1.31%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu