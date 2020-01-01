Zenqira (ZENQ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Zenqira (ZENQ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Zenqira (ZENQ) teave ZENQ token powers AI training and decentralized computing, giving users access to computing resources without managing datacenters or GPUs. It enables passive income through GPU lending and supports investments in AI projects within the Zenqira ecosystem. Ametlik veebisait: https://zenqira.com/ Valge raamat: https://token.zenqira.com/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xf226432a5f49d595def3a3c51c7210b61f0aef2d Ostke ZENQ kohe!

Zenqira (ZENQ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Zenqira (ZENQ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 332.19K $ 332.19K $ 332.19K Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 163.96M $ 163.96M $ 163.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0265 $ 0.0265 $ 0.0265 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000057039167451318 $ 0.000057039167451318 $ 0.000057039167451318 Praegune hind: $ 0.002026 $ 0.002026 $ 0.002026 Lisateave Zenqira (ZENQ) hinna kohta

Zenqira (ZENQ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Zenqira (ZENQ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZENQ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZENQ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZENQ tokeni tokenoomikat, avastage ZENQ tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZENQ Kas olete huvitatud Zenqira (ZENQ) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZENQ ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ZENQ MEXC-ist osta!

Zenqira (ZENQ) hinna ajalugu ZENQ hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZENQ hinna ajalugu kohe!

ZENQ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZENQ võiks suunduda? Meie ZENQ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZENQ tokeni hinna ennustust kohe!

