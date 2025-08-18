Rohkem infot ZENQ

Zenqira logo

Zenqira hind(ZENQ)

1 ZENQ/USD reaalajas hind:

$0.002095
-0.52%1D
USD
Zenqira (ZENQ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:40:29 (UTC+8)

Zenqira (ZENQ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002087
24 h madal
$ 0.002111
24 h kõrge

$ 0.002087
$ 0.002111
$ 0.023865997751161782
$ 0.000057039167451318
-0.05%

-0.52%

-2.47%

-2.47%

Zenqira (ZENQ) reaalajas hind on $ 0.002095. Viimase 24 tunni jooksul ZENQ kaubeldud madalaim $ 0.002087 ja kõrgeim $ 0.002111 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZENQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.023865997751161782 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000057039167451318.

Lüliajalise tootluse osas on ZENQ muutunud -0.05% viimase tunni jooksul, -0.52% 24 tunni vältel -2.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zenqira (ZENQ) – turuteave

No.2391

$ 343.50K
$ 31.77K
$ 1.05M
163.96M
500,000,000
500,000,000
32.79%

BSC

Zenqira praegune turukapitalisatsioon on $ 343.50K $ 31.77K 24 tunnise kauplemismahuga. ZENQ ringlev varu on 163.96M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.05M.

Zenqira (ZENQ) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Zenqira tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00001095-0.52%
30 päeva$ -0.000515-19.74%
60 päeva$ -0.001128-35.00%
90 päeva$ -0.001719-45.08%
Zenqira Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZENQ muutuse $ -0.00001095 (-0.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Zenqira 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000515 (-19.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Zenqira 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZENQ $ -0.001128 (-35.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Zenqira 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001719 (-45.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Zenqira (ZENQ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Zenqira hinnaajaloo lehte.

Mis on Zenqira (ZENQ)

ZENQ token powers AI training and decentralized computing, giving users access to computing resources without managing datacenters or GPUs. It enables passive income through GPU lending and supports investments in AI projects within the Zenqira ecosystem.

Zenqira on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Zenqira investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZENQ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Zenqira kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Zenqira ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Zenqira hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zenqira (ZENQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zenqira (ZENQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zenqira nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zenqira hinna ennustust kohe!

Zenqira (ZENQ) tokenoomika

Zenqira (ZENQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZENQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Zenqira (ZENQ) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Zenqira osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Zenqira osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZENQ kohalike valuutade suhtes

1 Zenqira(ZENQ)/VND
55.129925
1 Zenqira(ZENQ)/AUD
A$0.00320535
1 Zenqira(ZENQ)/GBP
0.00152935
1 Zenqira(ZENQ)/EUR
0.00178075
1 Zenqira(ZENQ)/USD
$0.002095
1 Zenqira(ZENQ)/MYR
RM0.00881995
1 Zenqira(ZENQ)/TRY
0.0856436
1 Zenqira(ZENQ)/JPY
¥0.307965
1 Zenqira(ZENQ)/ARS
ARS$2.71371635
1 Zenqira(ZENQ)/RUB
0.1668458
1 Zenqira(ZENQ)/INR
0.18333345
1 Zenqira(ZENQ)/IDR
Rp33.79031785
1 Zenqira(ZENQ)/KRW
2.9097036
1 Zenqira(ZENQ)/PHP
0.1189541
1 Zenqira(ZENQ)/EGP
￡E.0.10104185
1 Zenqira(ZENQ)/BRL
R$0.011313
1 Zenqira(ZENQ)/CAD
C$0.0028911
1 Zenqira(ZENQ)/BDT
0.25414445
1 Zenqira(ZENQ)/NGN
3.20826205
1 Zenqira(ZENQ)/UAH
0.08633495
1 Zenqira(ZENQ)/VES
Bs0.282825
1 Zenqira(ZENQ)/CLP
$2.01539
1 Zenqira(ZENQ)/PKR
Rs0.5929688
1 Zenqira(ZENQ)/KZT
1.13303885
1 Zenqira(ZENQ)/THB
฿0.0677942
1 Zenqira(ZENQ)/TWD
NT$0.06291285
1 Zenqira(ZENQ)/AED
د.إ0.00768865
1 Zenqira(ZENQ)/CHF
Fr0.001676
1 Zenqira(ZENQ)/HKD
HK$0.0163829
1 Zenqira(ZENQ)/AMD
֏0.801128
1 Zenqira(ZENQ)/MAD
.د.م0.01883405
1 Zenqira(ZENQ)/MXN
$0.03919745
1 Zenqira(ZENQ)/PLN
0.00760485
1 Zenqira(ZENQ)/RON
лв0.0090504
1 Zenqira(ZENQ)/SEK
kr0.0199863
1 Zenqira(ZENQ)/BGN
лв0.00349865
1 Zenqira(ZENQ)/HUF
Ft0.70704155
1 Zenqira(ZENQ)/CZK
0.0437855
1 Zenqira(ZENQ)/KWD
د.ك0.00063688
1 Zenqira(ZENQ)/ILS
0.00706015
1 Zenqira(ZENQ)/NOK
kr0.0212852
1 Zenqira(ZENQ)/NZD
$0.0035196

Zenqira ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Zenqira võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Zenqira ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zenqira kohta

Kui palju on Zenqira (ZENQ) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZENQ hind USD on 0.002095 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZENQ/USD hind?
Praegune hind ZENQ/USD on $ 0.002095. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zenqira turukapitalisatsioon?
ZENQ turukapitalisatsioon on $ 343.50K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZENQ ringlev varu?
ZENQ ringlev varu on 163.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZENQ (ATH) hind?
ZENQ saavutab ATH hinna summas 0.023865997751161782 USD.
Mis oli kõigi aegade ZENQ madalaim (ATL) hind?
ZENQ nägi ATL hinda summas 0.000057039167451318 USD.
Milline on ZENQ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZENQ kauplemismaht on $ 31.77K USD.
Kas ZENQ sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZENQ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZENQ hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ZENQ/USD kalkulaator

Summa

ZENQ
ZENQ
USD
USD

1 ZENQ = 0.002095 USD

Kauplemine: ZENQ

ZENQUSDT
$0.002095
$0.002095$0.002095
-0.52%

