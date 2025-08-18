Zenqira (ZENQ) reaalajas hind on $ 0.002095. Viimase 24 tunni jooksul ZENQ kaubeldud madalaim $ 0.002087 ja kõrgeim $ 0.002111 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZENQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.023865997751161782 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000057039167451318.
Lüliajalise tootluse osas on ZENQ muutunud -0.05% viimase tunni jooksul, -0.52% 24 tunni vältel -2.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Zenqira (ZENQ) – turuteave
Zenqira praegune turukapitalisatsioon on $ 343.50K$ 31.77K 24 tunnise kauplemismahuga. ZENQ ringlev varu on 163.96M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.05M.
Zenqira (ZENQ) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Zenqira tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00001095
-0.52%
30 päeva
$ -0.000515
-19.74%
60 päeva
$ -0.001128
-35.00%
90 päeva
$ -0.001719
-45.08%
Zenqira Hinnamuutus täna
Täna registreeris ZENQ muutuse $ -0.00001095 (-0.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Zenqira 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000515 (-19.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Zenqira 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZENQ $ -0.001128 (-35.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Zenqira 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001719 (-45.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Zenqira (ZENQ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ZENQ token powers AI training and decentralized computing, giving users access to computing resources without managing datacenters or GPUs. It enables passive income through GPU lending and supports investments in AI projects within the Zenqira ecosystem.
Zenqira hinna ennustus (USD)
Kui palju on Zenqira (ZENQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zenqira (ZENQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zenqira nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Zenqira (ZENQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZENQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
