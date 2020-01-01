ZChains (ZCD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ZChains (ZCD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ZChains (ZCD) teave ZChains is a state-of-the-art Layer 1 blockchain, boasting a modular, EVM-compatible structure powered by a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism.With ZChain’s EVM compatibility, seamless integration with existing Ethereum-based dApps opens doors to endless possibilities. Ametlik veebisait: https://www.zchains.com/ Valge raamat: https://zchains.gitbook.io/zchains-whitepaper Plokiahela Explorer: https://scan.zchains.com/ Ostke ZCD kohe!

ZChains (ZCD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ZChains (ZCD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 195.45M $ 195.45M $ 195.45M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Kõigi aegade madalaim: $ 0.010008985564511734 $ 0.010008985564511734 $ 0.010008985564511734 Praegune hind: $ 0.01303 $ 0.01303 $ 0.01303 Lisateave ZChains (ZCD) hinna kohta

ZChains (ZCD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ZChains (ZCD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZCD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZCD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZCD tokeni tokenoomikat, avastage ZCD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZCD Kas olete huvitatud ZChains (ZCD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZCD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ZCD MEXC-ist osta!

ZChains (ZCD) hinna ajalugu ZCD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZCD hinna ajalugu kohe!

ZCD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZCD võiks suunduda? Meie ZCD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZCD tokeni hinna ennustust kohe!

